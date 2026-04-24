Superfluent для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
1.0.53
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Испанский, Итальянский
|Разработчик:
|Superfluent
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37.34 Мб
|СКАЧАТЬ
Superfluent — приложение для изучения иностранных языков с упором на практику разговорной речи в повседневных ситуациях. Обучение построено вокруг интерактивных сценариев, связанных с реальными местами и типичными диалогами. Пользователь взаимодействует с виртуальной средой, где отрабатывает навыки общения в контексте поездок, покупок, общения с местными жителями и других ситуаций.
Программа предлагает пошаговое развитие навыков через готовые маршруты и свободное изучение. В процессе пользователь получает обратную связь по произношению, построению фраз и выбору слов, что позволяет корректировать ошибки сразу во время диалога. Прогресс фиксируется и отображается по мере прохождения сценариев, что помогает отслеживать уровень владения языком и повторять сложные темы.
Основные возможности Superfluent:
- изучение языка через диалоги, приближенные к реальным ситуациям;
- интерактивная карта с доступом к различным сценариям общения;
- пошаговые обучающие маршруты для постепенного развития навыков;
- система мгновенной обратной связи по речи и произношению;
- возможность практики без привязки ко времени и месту;
- отслеживание прогресса и пройденных сценариев;
- работа с различными темами общения: путешествия, повседневные задачи, социальные взаимодействия;
- поддержка нескольких стран и языковых сред.
Приложение для самостоятельного изучения японского языка, предлагает обучение чтению,...
Бесплатное Q&A приложение для изучения языков, было создано для тех, кто изучает языки и...
Изучайте английский язык 19.0.0
Изучайте английский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...
Разговорник Английский GB Lite 1.55
Разговорник Английский GB Lite - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов,...
efTeacher - сборник упражнений и тестов для изучения и совершенствования французского языка на разный уровнях сложности...
Обучающее приложение для Android, с помощью которого можно учить английский язык и быстро...
Отзывы о программе Superfluent
Admin
Отзывов о программе Superfluent 1.0.53 пока нет, можете добавить...