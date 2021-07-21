Программы для Android » Образование » Языки » Венгерский с Nemo 1.4.0

Венгерский с Nemo для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Языки - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 855 | Статистика
Размер:23,46 Мб
СКАЧАТЬ
Венгерский с Nemo скриншот № 1
Венгерский с Nemo скриншот № 2
Венгерский с Nemo скриншот № 3
Венгерский с Nemo скриншот № 4

Венгерский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь сможет в короткий срок овладеть минимально необходимым набором слов и выражений на венгерском языке.

Изучать основы языка можно как при помощи разговорника, в котором приведены наиболее востребованные фразы, слова и вопросы, используемые любыми путешественниками или туристами при попадании в незнакомую языковую среду, так и с помощью карточек, с помощью которых можно узнать как правильно произносится то или иное слово или выражение, а также улучшать необходимые языковые навыки.

Кроме этого можно совершенствовать собственное произношение, для чего необходимо записать произнесенную фразу при помощи встроенного инструмента «Студия записи» и результат с произношением носителя языка. Присутствует возможность переключать карточки с русского на венгерский и наоборот, что позволяет знакомиться с новой лексикой, проверять свою память и произношение. Также имеется раздел «Избранное», в который можно поместить любую карточку, режим «Повтор», встроенный поиск, указатель и многое другое.

ТОП-сегодня раздела "Языки"
 

скачать Словари ABBYY LingvoСловари ABBYY Lingvo 4.6.6

Словари ABBYY Lingvo – приложение с поддержкой офлайн-режима переведет слова и фразы с 20...

скачать Учим АнглийскийУчим Английский 6.5.5

Учим Английский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении английского языка. Программа предлагает более 6000 слов...

скачать Слова Бегом Английский языкСлова Бегом Английский язык 2.1.0

Слова Бегом Английский язык - полезное приложение для пользователей Android-смартфонов и...

скачать Разговорник индонезийского языкаРазговорник индонезийского языка 2.5.10

Разговорник индонезийского языка - приложение для Android, которое представляет собой...

скачать Изучение арабского языкаИзучение арабского языка 5.6.29

Изучение арабского языка - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет...

скачать Подготовка к IELTSПодготовка к IELTS 1.9.19

Отличный способ увеличить свой словарный запас и подготовиться к комплексному тесту на...

Отзывы о программе Венгерский с Nemo

Admin

Отзывов о программе Венгерский с Nemo 1.4.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв