Французский с Nemo для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 928 | Статистика
Размер:21,18 Мб
СКАЧАТЬ
Французский с Nemo скриншот № 1
Французский с Nemo скриншот № 2
Французский с Nemo скриншот № 3
Французский с Nemo скриншот № 4

Французский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь сможет в короткий срок овладеть минимально необходимым набором слов и выражений на французском языке.

Изучать основы языка можно как при помощи разговорника, в котором приведены наиболее востребованные фразы, слова и вопросы, используемые любыми путешественниками или туристами при попадании в незнакомую языковую среду, так и с помощью карточек, с помощью которых можно узнать как правильно произносится то или иное слово или выражение, а также улучшать необходимые языковые навыки.

Кроме этого можно совершенствовать собственное произношение, для чего необходимо записать произнесенную фразу при помощи встроенного инструмента «Студия записи» и результат с произношением носителя языка. Присутствует возможность переключать карточки с русского на французский и наоборот, что позволяет знакомиться с новой лексикой, проверять свою память и произношение. Также имеется раздел «Избранное», в который можно поместить любую карточку, режим «Повтор», встроенный поиск, указатель и многое другое.

ТОП-сегодня раздела "Обучающий софт"
 

скачать Абсолютный СлухАбсолютный Слух 3.8.52

Ваш персональный учитель и проводник в прекрасный мир музыки. Доступны наборы упражнений...

скачать Изучение сербского языкаИзучение сербского языка 5.6.29

Изучение сербского языка - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет...

скачать Немецкий с NemoНемецкий с Nemo 1.4.0

Немецкий с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...

скачать DuolingoDuolingo 5.16.5

Duolingo – приложение для изучения иностранных языков, включая английский, испанский,...

скачать Нидерландский язык за 7 уроковНидерландский язык за 7 уроков 3.4.1

Нидерландский язык за 7 уроков - бесплатный курс нидерландского языка, который поможет вам...

скачать Learn C#Learn C# 1.3.1

Learn C# - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее...

Отзывы о программе Французский с Nemo

Admin

Отзывов о программе Французский с Nemo 1.4.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв