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Норвежский язык за 7 уроков для Android

Норвежский язык за 7 уроков 3.4.1 для Android

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Описание Норвежский язык за 7 уроков 3.4.1 для AndroidОписание   Скачать Норвежский язык за 7 уроков 3.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,62 Мб) Скриншоты Норвежский язык за 7 уроков 3.4.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Норвежский язык за 7 уроков 3.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Норвежский язык за 7 уроков 3.4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Норвежский язык за 7 уроков - бесплатный курс норвежского языка, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой норвежский до уровня нормального общения на основные темы. Курс ориентирован для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.

В курс вошла только базовая грамматика норвежского языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на норвежском языке. Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет вам слушать наш курс в дороге в любое время.

Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены. В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения. Вы всегда можете свериться с ответами. 80% слов можно найти либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно. И запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.

Особенности курса Норвежский язык за 7 уроков:

  • Интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала
  • Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений
  • Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету)
  • Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на вашем устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету
Норвежский язык за 7 уроков
Норвежский язык за 7 уроков
Норвежский язык за 7 уроков
Норвежский язык за 7 уроков
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 562
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки - Обучающий софт
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Отзывы о программе Норвежский язык за 7 уроков

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