8 минут для пресса для Android
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Passion4Profession Apps
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 783 | Статистика
|Размер:
|85.29 Мб
|СКАЧАТЬ
8 минут для пресса - удобное приложение для Android, которое включает набор видеоуроков, в которых наглядно демонстрируется серия упражнений для нагрузки на мышцы живота.
Присутствует возможность создавать собственную программу тренировок с наличием функции напоминания. Также приложение предлагает пользователю советы рекомендации по более эффективному выполнению комплекса упражнений.
Предложенные видеоуроки можно как скачать на устройство, так и смотреть онлайн. Загруженные уроки можно сохранить на SD-карту или в память мобильного устройства.
- Исправлены мелкие ошибки.
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Admin
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