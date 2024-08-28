8 минут для пресса - удобное приложение для Android, которое включает набор видеоуроков, в которых наглядно демонстрируется серия упражнений для нагрузки на мышцы живота.

Присутствует возможность создавать собственную программу тренировок с наличием функции напоминания. Также приложение предлагает пользователю советы рекомендации по более эффективному выполнению комплекса упражнений.

Предложенные видеоуроки можно как скачать на устройство, так и смотреть онлайн. Загруженные уроки можно сохранить на SD-карту или в память мобильного устройства.