8 минут для пресса для Android

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Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 783 | Статистика
Размер:85.29 Мб
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8 минут для пресса - удобное приложение для Android, которое включает набор видеоуроков, в которых наглядно демонстрируется серия упражнений для нагрузки на мышцы живота.

Присутствует возможность создавать собственную программу тренировок с наличием функции напоминания. Также приложение предлагает пользователю советы рекомендации по более эффективному выполнению комплекса упражнений.

Предложенные видеоуроки можно как скачать на устройство, так и смотреть онлайн. Загруженные уроки можно сохранить на SD-карту или в память мобильного устройства.

Что нового в 8 минут для пресса 4.8.0?
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