Zombie Age 2 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|divmob games
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 211 | Статистика
|Размер:
|30,13 Мб
|СКАЧАТЬ
Zombie Age 2 – если вам не надоели зомби, то попробуйте свои силы в новой игре про выживание среди ходячих мертвецов. Все жители города превратились в чудовищ, припасов больше не осталось, и у вас нет другого выбора, кроме как вооружиться до зубов и выйти на улицу.
Установив игру, вы сможете устроить бойню для зомби в 7 локациях с 7 уникальными режимами, испробовать до 30 различных видов вооружения и сравнить свои достижения с лучшими игроками. Красочный «мультяшный» стиль игры и тысячи заданий обеспечат приятное и длительное времяпровождение за устройством.
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Admin
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