Zombie Age 2 для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 211 | Статистика
Размер:30,13 Мб
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Zombie Age 2 скриншот № 2
Zombie Age 2 скриншот № 3
Zombie Age 2 скриншот № 4

Zombie Age 2 – если вам не надоели зомби, то попробуйте свои силы в новой игре про выживание среди ходячих мертвецов. Все жители города превратились в чудовищ, припасов больше не осталось, и у вас нет другого выбора, кроме как вооружиться до зубов и выйти на улицу.

Установив игру, вы сможете устроить бойню для зомби в 7 локациях с 7 уникальными режимами, испробовать до 30 различных видов вооружения и сравнить свои достижения с лучшими игроками. Красочный «мультяшный» стиль игры и тысячи заданий обеспечат приятное и длительное времяпровождение за устройством.

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