Zombie Age 2 – если вам не надоели зомби, то попробуйте свои силы в новой игре про выживание среди ходячих мертвецов. Все жители города превратились в чудовищ, припасов больше не осталось, и у вас нет другого выбора, кроме как вооружиться до зубов и выйти на улицу.

Установив игру, вы сможете устроить бойню для зомби в 7 локациях с 7 уникальными режимами, испробовать до 30 различных видов вооружения и сравнить свои достижения с лучшими игроками. Красочный «мультяшный» стиль игры и тысячи заданий обеспечат приятное и длительное времяпровождение за устройством.