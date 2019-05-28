Ultra Adware Killer для Windows

Ultra Adware Killer 7.6.2.0

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Описание Ultra Adware Killer 7.6.2.0Описание   Скачать Ultra Adware Killer 7.6.2.0СКАЧАТЬ (9,96 Мб) Скриншоты Ultra Adware Killer 7.6.2.0Скриншоты (4)   Статистика Ultra Adware Killer 7.6.2.0Статистика   Отзывы о Ultra Adware Killer 7.6.2.0Отзывы (3)  
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4.00 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Ultra Adware Killer - мощный инструмент для поиска и удаления вредоносных и шпионских программ на Вашем компьютере. При сканировании приложение обеспечивает отличную интеграцию со всеми учетными записями на ПК, тем самым позволяет сэкономить время, сделав за один раз полную проверку всех пользователей.

Ultra Adware Killer очистит Ваш компьютер от ненужных панелей инструментов браузеров (поддерживаются все основные web-обозреватели), рекламных блоков, плагинов, нежелательных служб поиска, захватчиков страниц, а также и любого другого потенциально нежелательного ПО (PUP). Дополнительно реализована опция сброса настроек для Google Chrome и Mozilla Firefox.

Работать с приложением Ultra Adware Killer очень легко. Закройте все работающие программы, запустите сканирование и дождитесь его окончания. После этого нажмите "Cleanup". Для надежности в Ultra Adware Killer предусмотрели перед удалением вредоносных программ создание точки восстановления - на случай если после очистки что-то пойдет не так.

Работает утилита быстро, потребляя при этом совсем немного системных ресурсов. Воспользуйтесь Ultra Adware Killer и убедитесь в его эффективности.

Ultra Adware Killer
Ultra Adware Killer
Ultra Adware Killer
Ultra Adware Killer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 879
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Антивирусы
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Отзывы о программе Ultra Adware Killer

Сергей про Ultra Adware Killer 4.2.1.0 [15-06-2016]

Вообще чистит хорошо но надо смотреть что чистит.Мне после её работы длительное время это было -один раз пришлось переустановить винду
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Денис про Ultra Adware Killer 4.0.0.0 [02-09-2015]

Не скачивайте, эта дрянь без спроса сама ставит кучу полувирусных программ наподобие мейловской дряни
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aleksandr30 про Ultra Adware Killer 2.0.1.0 [04-06-2015]

говорят помогает от китайского вируса байду проверю
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