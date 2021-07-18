Выучите Английскую лексику для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LanguageCourse.Net
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 204 | Статистика
|Размер:
|16,39 Мб
|СКАЧАТЬ
Выучите Английскую лексику - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно быстро выучить наиболее употребляемые слова и фразы английского языка, что будет полезно всем пользователям планирующим зарубежную поездку.
В начале предлагается выбрать наиболее подходящий курс обучения: начальный, базовый, ниже среднего, выше среднего и продвинутый, которые отличаются количеством включенного материала. Кроме этого этого предлагаются к изучению фразы наиболее часто употребляемые на свидании, в бизнесе, для путешествий, тематические курсы и многое другое.
Каждый урок состоит из 14 слов или фраз, причем сначала все слова отображаются в режиме продвинутого изучения, после чего осуществляется проверка пройденного материала в режиме викторины. Присутствуют опции позволяющие вручную внести в персональный список уже изученные пользователем слова. В настройках имеется возможность конфигурировать процесс обучения адаптируя скорость прохождения изучаемого материала и др.
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