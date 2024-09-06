1942 Pacific Front для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 829 | Статистика
Размер:92.77 Мб
СКАЧАТЬ
1942 Pacific Front скриншот № 2
1942 Pacific Front скриншот № 3
1942 Pacific Front скриншот № 4

1942 Pacific Front - продолжение пошаговой стратегии на тему второй мировой войны, в которой события разворачиваются на тихоокеанском фронте, где сильнейшего пытаются выявить войска Японии и США.

Игроку необходимо выбрать за какую из сражающихся сторон он планирует выступать (вооруженные силы Японии или США), после чего можно выбирать любую понравившуюся миссию, основной задачей которой является безоговорочная победа над неуступчивым противником.

В распоряжении игрока будут бронетанковые соединения, пехота, артиллерия (в том числе и средства ПВО), а также авиация и флот, и всю эту армаду необходимо грамотно размещать на поле боя, своевременно проводить ротацию войск, поставлять амуницию и боеприпасы.

Присутствует возможность как проходить одиночную компанию, так и сразиться с реальными игроками в сетевой игре, имеется обучающий режим, разнообразные миссии за японцев или американцев.

Что нового в 1942 Pacific Front 1.7.7?

Tried to fix a random crash

ТОП-сегодня раздела "Стратегии"
 

скачать Мир в огнеМир в огне 4.2.4d

Мир в огне – масштабная военная стратегия с одиночной компаний и мультиплеером. Обучайте...

скачать Metro 2033 WarsMetro 2033 Wars 1.79.2

Metro 2033 Wars – окунитесь в жизнь постапокалиптического Метро со всеми вытекающими...

скачать ГВИНТ: Ведьмак. Карточная играГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра 9.6.1

Бесплатная карточная игра по вселенной "Ведьмака", в которой придется полагаться не...

скачать Clash RoyaleClash Royale 3.2729.1

Персонажи популярной игры Clash of Clans объединяются с новыми героями Clash Royale. Ваша задача...

скачать Jelly DefenseJelly Defense 1.25

Jelly Defense - захватывающая стратегия в стиле “башенок” (Tower Defence), в которой красочная графика...

скачать Age of Z OriginsAge of Z Origins 1.2.74

Бесплатная MMO стратегия в постапокалиптическом сеттинге. Возглавьте войска...

Отзывы о программе 1942 Pacific Front

Admin

Отзывов о программе 1942 Pacific Front 1.7.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв