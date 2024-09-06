1942 Pacific Front - продолжение пошаговой стратегии на тему второй мировой войны, в которой события разворачиваются на тихоокеанском фронте, где сильнейшего пытаются выявить войска Японии и США.

Игроку необходимо выбрать за какую из сражающихся сторон он планирует выступать (вооруженные силы Японии или США), после чего можно выбирать любую понравившуюся миссию, основной задачей которой является безоговорочная победа над неуступчивым противником.

В распоряжении игрока будут бронетанковые соединения, пехота, артиллерия (в том числе и средства ПВО), а также авиация и флот, и всю эту армаду необходимо грамотно размещать на поле боя, своевременно проводить ротацию войск, поставлять амуницию и боеприпасы.

Присутствует возможность как проходить одиночную компанию, так и сразиться с реальными игроками в сетевой игре, имеется обучающий режим, разнообразные миссии за японцев или американцев.