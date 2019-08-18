S.S.E. File Encryptor

SafeIP 2.0.0.2615 SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование Folder Lock 7.7.9 Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и Folder Guard 19.7 Folder Guard Pro - С помощью этой программы можно легко защитить информацию, которая хранится на жестком диске. Тем самым можно предотвратить несанкционированный

VeraCrypt 1.23 VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию Cryptor 2.1.0.19 / 3.1.1.20 Небольшая утилита, с помощью которой пользователи смогут без каких-либо проблем осуществлять пакетное шифрование файлов, с возможностью их дальнейшего копирования на Keynesis Lockngo 6.0 Lockngo - позволяет надежно защитить информацию блокируя доступ к данным на любом внешнем перезаписываемом устройстве хранения информации: переносных жестких