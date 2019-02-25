Glary Utilities для Windows

Glary Utilities 5.114

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Описание Glary Utilities 5.114Описание   Скачать Glary Utilities 5.114СКАЧАТЬ (16,74 Мб) Скриншоты Glary Utilities 5.114Скриншоты (8)   Статистика Glary Utilities 5.114Статистика   Отзывы о Glary Utilities 5.114Отзывы (70)  
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4.45 из 5, всего оценок - 146
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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Glary Utilities - комплексный набор инструментов для эффективного увеличения производительности компьютера, а также повышения стабильности и защиты системы в целом.

С помощью утилиты можно проводить очистку файлов от различного мусора, как например некорректные записи системного реестра и временные файлы Интернета, анализировать использование дискового пространства и находить дубликаты файлов. Плюс к этому у пользователя есть возможность оптимизировать оперативную память компьютера, управлять программами в автозагрузке, деинсталлировать программное обеспечение и многое другое.

Компоненты программы:

  • Disk Cleaner - удаление различного мусора данные с локальных дисков;
  • Registry Cleaner - сканирование и очистка системного реестра;
  • Shortcuts Fixer - исправление ошибок в стартовом меню и ярлыках на Рабочем столе;
  • Startup Manager - менеджер автозагрузки программ;
  • Memory Optimizer - контролирует и оптимизирует свободную оперативную память;
  • Tracks Eraser - очистка следов "путешествий" по Интернету, cookies и др.;
  • File Shredder - удаление файлов без возможности их последующего восстановления;
  • Disk Analysis - отображение подробной информации об избранных файлах и папках;
  • Duplicate Files Finder - анализ нерационального использования дискового пространства и поиск ошибок, приводящих к возникновению дубликатов файлов;
  • Empty Folders Finde - поиск и удаление пустых папок в операционной системе;
  • Uninstall Manager - полная деинсталляция ненужных программ;
  • Registry Defrag - дефрагментация системного реестра Windows;
  • Process Manager - мониторинг выполняемых программ, их состояние и возможность завершения;
  • Internet Explorer Assistant - управление расширениями и настройками браузера Internet Explorer;
  • System Information - отображение различной полезной информации об оперативной системе и компонентах компьютера;
  • Windows Standart Tools - доступ к стандартным инструментам Windows (проверка диска, дефрагментация, восстановление,системные файлы и архивация).
Что нового в Glary Utilities 5.114?
  • Небольшие исправления
Скриншоты Glary Utilities:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)24 / 126 661
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Glary Utilities

Комаров Сергей Михайлови про Glary Utilities 5.113 [14-02-2019]

я еще не знаю как пользоваться этой программой но при установке и первой ее работе понравилась...
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Виктор Улин про Glary Utilities 5.111 [17-12-2018]

Пользуюсь этой программой еще неизвестно с какой версии, из-под Вин97.
Никогда не имел с ней проблем.
Работает быстро, позволяет многое.
1 | | Ответить

Кирилл про Glary Utilities 5.97 [08-05-2018]

Не знаю как у кого,но у меня положительное мнение о программе но есть 1 но,то л я дурак то ли программа стирает какие-то файлы из драйвера nvidia,вечно пропадает сам интерфейс nvidia но настройки остаются.и значек пропадает с трея так-же вообще не запускается но это не мешает играть.
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Александр про Glary Utilities 5.94 [19-03-2018]

Лучшая программа по увеличению производительности, это свои собственные руки и мозги. А эти программы полный отстой. Мы типа следим за системой контролируем производительность сами её понижая и кушая эту же память. Ручками настроишь один раз и ни одна программа не нужна и не настроит лучше.
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Глеб в ответ Александр про Glary Utilities 5.102 [25-07-2018]

Так не все же такие специалисты, как вы. Мне вот проще нажать кнопку, чтоб софимна за меня всё сделала, а не лазить по реестрам и битым ярлыкам.
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человек про Glary Utilities 5.87.0.108 [16-11-2017]

А про бред про "слетевшие системы" просто грустно читать.
Не хочется видеть в людях неумелых дурачков,
но кто тогда они?
Если не дураки, тогда представители конкурирующего софта.
Либо то, либо другое.
4 | 6 | Ответить

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