Glary Utilities - комплексный набор инструментов для эффективного увеличения производительности компьютера, а также повышения стабильности и защиты системы в целом.
С помощью утилиты можно проводить очистку файлов от различного мусора, как например некорректные записи системного реестра и временные файлы Интернета, анализировать использование дискового пространства и находить дубликаты файлов. Плюс к этому у пользователя есть возможность оптимизировать оперативную память компьютера, управлять программами в автозагрузке, деинсталлировать программное обеспечение и многое другое.
Компоненты программы:
Disk Cleaner - удаление различного мусора данные с локальных дисков;
Registry Cleaner - сканирование и очистка системного реестра;
Shortcuts Fixer - исправление ошибок в стартовом меню и ярлыках на Рабочем столе;
Startup Manager - менеджер автозагрузки программ;
Memory Optimizer - контролирует и оптимизирует свободную оперативную память;
Tracks Eraser - очистка следов "путешествий" по Интернету, cookies и др.;
File Shredder - удаление файлов без возможности их последующего восстановления;
Disk Analysis - отображение подробной информации об избранных файлах и папках;
Duplicate Files Finder - анализ нерационального использования дискового пространства и поиск ошибок, приводящих к возникновению дубликатов файлов;
Empty Folders Finde - поиск и удаление пустых папок в операционной системе;
Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 7/8/10 параметры телеметрии, отвечающие за
Отзывы о программе Glary Utilities
Комаров Сергей Михайлови про Glary Utilities 5.113 [14-02-2019]
я еще не знаю как пользоваться этой программой но при установке и первой ее работе понравилась... | | Ответить
Виктор Улин про Glary Utilities 5.111 [17-12-2018]
Пользуюсь этой программой еще неизвестно с какой версии, из-под Вин97.
Никогда не имел с ней проблем.
Работает быстро, позволяет многое. 1 | | Ответить
Кирилл про Glary Utilities 5.97 [08-05-2018]
Не знаю как у кого,но у меня положительное мнение о программе но есть 1 но,то л я дурак то ли программа стирает какие-то файлы из драйвера nvidia,вечно пропадает сам интерфейс nvidia но настройки остаются.и значек пропадает с трея так-же вообще не запускается но это не мешает играть. | | Ответить
Александр про Glary Utilities 5.94 [19-03-2018]
Лучшая программа по увеличению производительности, это свои собственные руки и мозги. А эти программы полный отстой. Мы типа следим за системой контролируем производительность сами её понижая и кушая эту же память. Ручками настроишь один раз и ни одна программа не нужна и не настроит лучше. 4 | 8 | Ответить
Глеб в ответ Александр про Glary Utilities 5.102 [25-07-2018]
Так не все же такие специалисты, как вы. Мне вот проще нажать кнопку, чтоб софимна за меня всё сделала, а не лазить по реестрам и битым ярлыкам. 1 | | Ответить
человек про Glary Utilities 5.87.0.108 [16-11-2017]
А про бред про "слетевшие системы" просто грустно читать.
Не хочется видеть в людях неумелых дурачков,
но кто тогда они?
Если не дураки, тогда представители конкурирующего софта.
Либо то, либо другое. 4 | 6 | Ответить