С помощью утилиты можно проводить очистку файлов от различного мусора, как например некорректные записи системного реестра и временные файлы Интернета, анализировать использование дискового пространства и находить дубликаты файлов. Плюс к этому у пользователя есть возможность оптимизировать оперативную память компьютера, управлять программами в автозагрузке, деинсталлировать программное обеспечение и многое другое.

Glary Utilities - комплексный набор инструментов для эффективного увеличения производительности компьютера, а также повышения стабильности и защиты системы в целом.

Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 7/8/10 параметры телеметрии, отвечающие за

Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко оптимизировать систему и улучшить ее производительность. Все пункты содержат

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя