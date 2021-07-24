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Выучите Норвежскую лексику для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 769 | Статистика
Размер:15,47 Мб
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Выучите Норвежскую лексику - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно быстро выучить наиболее употребляемые слова и фразы норвежского языка, что будет полезно всем пользователям планирующим зарубежную поездку.

В начале предлагается выбрать наиболее подходящий курс обучения: начальный, базовый, ниже среднего, выше среднего и продвинутый, которые отличаются количеством включенного материала. Кроме этого этого предлагаются к изучению фразы наиболее часто употребляемые на свидании, в бизнесе, для путешествий, тематические курсы и многое другое.

Каждый урок состоит из 14 слов или фраз, причем сначала все слова отображаются в режиме продвинутого изучения, после чего осуществляется проверка пройденного материала в режиме викторины. Присутствуют опции позволяющие вручную внести в персональный список уже изученные пользователем слова. В настройках имеется возможность конфигурировать процесс обучения адаптируя скорость прохождения изучаемого материала и др.

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