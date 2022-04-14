Copy Protect для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $69.95
Ограничение:водяной знак на видео, изображениях и документах
Версия:2.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Защита данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 486 | Статистика
Размер:24,03 Мб
Copy Protect скриншот № 1
Copy Protect скриншот № 2
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Copy Protect скриншот № 4

Copy Protect - инструмент для защиты от копирования файлов на Вашем компьютере, съемном накопителе и даже оптическом CD/DVD-диске. Бывают ситуации, когда Вам необходимо передать для ознакомления кому-либо документ с проектом, видеофайл или макет изображения. При этом может возникнуть ситуация, что переданный Вами материал будет несанкционированно использован. Чтобы избежать таких моментов и обезопасить себя от утечки Ваших разработок, можно воспользоваться приложением Copy Protect.

Здесь Вы сможете защитить свой интеллектуальный материал от копирования буквально в несколько простых действий. Программой поддерживается огромное количество файловых форматов:

  • видео - wmv, flv, mov, avi, mp4 и другие,
  • аудио - mp3, wma, wav, aif, ogg и другие,
  • изображения - jpg, png, gif, tiff, tga и другие,
  • документы - doc, xls, ppt, pdf и другие.

Выберите нужные Вам файлы (можно указывать целые папки и даже диски, тогда все их содержимое попадет в список), при необходимости отредактируйте качество защищенных файлов (битрейд, разрешение и др. параметры) и сохраните их на съемном USB-носителе, жестком диске ПК или запишите на CD/DVD-диск. Вот собственно и все. Теперь, если Вы передадите кому-либо флешку или диск, то пользователь сможет только познакомиться с содержимым, но скопировать полностью или частично не получится.

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Отзывы о программе Copy Protect

с нашей супер деревни про Copy Protect 2.0 [10-03-2015]

Полезный инструмент для защиты.
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