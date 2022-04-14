Copy Protect - инструмент для защиты от копирования файлов на Вашем компьютере, съемном накопителе и даже оптическом CD/DVD-диске. Бывают ситуации, когда Вам необходимо передать для ознакомления кому-либо документ с проектом, видеофайл или макет изображения. При этом может возникнуть ситуация, что переданный Вами материал будет несанкционированно использован. Чтобы избежать таких моментов и обезопасить себя от утечки Ваших разработок, можно воспользоваться приложением Copy Protect.

Здесь Вы сможете защитить свой интеллектуальный материал от копирования буквально в несколько простых действий. Программой поддерживается огромное количество файловых форматов:

видео - wmv, flv, mov, avi, mp4 и другие,

аудио - mp3, wma, wav, aif, ogg и другие,

изображения - jpg, png, gif, tiff, tga и другие,

документы - doc, xls, ppt, pdf и другие.

Выберите нужные Вам файлы (можно указывать целые папки и даже диски, тогда все их содержимое попадет в список), при необходимости отредактируйте качество защищенных файлов (битрейд, разрешение и др. параметры) и сохраните их на съемном USB-носителе, жестком диске ПК или запишите на CD/DVD-диск. Вот собственно и все. Теперь, если Вы передадите кому-либо флешку или диск, то пользователь сможет только познакомиться с содержимым, но скопировать полностью или частично не получится.