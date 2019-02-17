DisableWinTracking (Windows 10 Tracking Disable Tool) - небольшая программка с открытым исходным кодом для отключения некоторых шпионских модулей в Windows 10. Защитит вашу конфиденциальность и частную жизнь путем отключения функций, направленных на отслеживание пользовательской активности. При необходимости позволяет вернуть ранее измененные настройки операционной системы к состоянию "по умолчанию".

Особенности:

Отключение шпионских модулей. Предлагает восемь вариантов отключения отслеживаний.

Возможность удаления некоторых типов модулей, предназначенных для передачи данных в Microsoft.

Вносит правки в HOSTS файл, для того чтобы блокировать все попытки ОС отправлять данные.

Блокировка телеметрии.

Чистит файл журнала DiagTrack, который можно найти в "C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger". Установка блокировки на запрет добавления туда последующей информации.

Запуск программы от имени Администратора.

Поддержка 32- и 64-битных систем.

Внимание! Microsoft выступила со специальным заявлением, в котором настоятельно рекомендует своим клиентам не устанавливать приложения такого рода, т.к. подобные сторонние приложения могут создать в будущем проблемы в работе системы в связи с изменением важных параметров и функций.