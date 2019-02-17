DisableWinTracking для Windows

DisableWinTracking 3.2.3

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Описание DisableWinTracking 3.2.3Описание   Скачать DisableWinTracking 3.2.3СКАЧАТЬ (9,04 Мб) Скриншоты DisableWinTracking 3.2.3Скриншоты (2)   Статистика DisableWinTracking 3.2.3Статистика   Отзывы о DisableWinTracking 3.2.3Отзывы (1)  
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4.14 из 5, всего оценок - 7
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DisableWinTracking (Windows 10 Tracking Disable Tool) - небольшая программка с открытым исходным кодом для отключения некоторых шпионских модулей в Windows 10. Защитит вашу конфиденциальность и частную жизнь путем отключения функций, направленных на отслеживание пользовательской активности. При необходимости позволяет вернуть ранее измененные настройки операционной системы к состоянию "по умолчанию".

Особенности:

  • Отключение шпионских модулей. Предлагает восемь вариантов отключения отслеживаний.
  • Возможность удаления некоторых типов модулей, предназначенных для передачи данных в Microsoft.
  • Вносит правки в HOSTS файл, для того чтобы блокировать все попытки ОС отправлять данные.
  • Блокировка телеметрии.
  • Чистит файл журнала DiagTrack, который можно найти в "C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger". Установка блокировки на запрет добавления туда последующей информации.
  • Запуск программы от имени Администратора.
  • Поддержка 32- и 64-битных систем.

Внимание! Microsoft выступила со специальным заявлением, в котором настоятельно рекомендует своим клиентам не устанавливать приложения такого рода, т.к. подобные сторонние приложения могут создать в будущем проблемы в работе системы в связи с изменением важных параметров и функций.

Скриншоты DisableWinTracking:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 854
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Защита данных
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Отзывы о программе DisableWinTracking

. про DisableWinTracking 3.0.1 [08-11-2016]

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