Best Fiends

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Магические Камушки - увлекательная игра для Android-смартфонов и планшетов из серии "три в ряд", в которой необходимо составлять цепочки из 3-х и более кристаллов,
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Своя Игра - бесплатная игра для Android, которая основана на одноименной популярной телевизионной викторине
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Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
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Лабиринт! - название игры полностью определяет ее сущность – вам нужно проходить лабиринты. Управляя маленьким шариком с помощью акселерометра, приведите его к