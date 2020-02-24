Best Fiends для Android

Best Fiends 7.7.2 для Android

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Описание Best Fiends 7.7.2 для AndroidОписание   Скачать Best Fiends 7.7.2 для AndroidСКАЧАТЬ (107,71 Мб) Скриншоты Best Fiends 7.7.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Best Fiends 7.7.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Best Fiends 7.7.2 для AndroidОтзывы (1)  
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4.14 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
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Best Fiends – жители страны Миниатюрия попали в неприятную ситуацию: в Гром Гору врезался метеорит и превратил всех слизистых слизней в головорезов. Помимо пожирания зелени они начали похищать родственников Best Fiends и, что бы дать отпор бандитам и вернуть заложников, придется открыть особые умения и разгадать тайну Гром Горы.

В игре вас ожидают увлекательные головоломки, красочный мир Миниатюрии с его забавными жителями, возможность соревноваться с друзьями и прокачивать своих персонажей. Приложение предложит внутреигровые покупки с возможностью их блокировки.

Best Fiends
Best Fiends
Best Fiends
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 212
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Ролевые, RPG
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Отзывы о программе Best Fiends

marina про Best Fiends 3.5.0 для Android [04-08-2016]

хорошая интересная развевающаяся
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