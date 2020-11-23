Farm Heroes Saga - увлекательная и красочная головоломка для устройств на базе Android в жанре "три в ряд", в которой нужно помешать злобному еноту испортить урожай. Для этого игроку придется традиционно проходить уровни, собирать три и более одинаковых елементов, получать бонусы и монеты, использовать бустеры и пр.

Игра включает многопользовательский режим, с помощью которого можно приглашать друзей из социальной сети Facebook и состязаться с ними на скорость. Узнайте, кто самый ловкий, быстрый «фермер», и заработайте максимальное количество очков. Чем быстрее вы пройдете уровень до конца, тем больше сможете получить наград. За определенное количество звезд вам будут открывать дополнительные забавные мини-игры.