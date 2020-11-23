Farm Heroes Saga для Android
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Farm Heroes Saga - увлекательная и красочная головоломка для устройств на базе Android в жанре "три в ряд", в которой нужно помешать злобному еноту испортить урожай. Для этого игроку придется традиционно проходить уровни, собирать три и более одинаковых елементов, получать бонусы и монеты, использовать бустеры и пр.
Игра включает многопользовательский режим, с помощью которого можно приглашать друзей из социальной сети Facebook и состязаться с ними на скорость. Узнайте, кто самый ловкий, быстрый «фермер», и заработайте максимальное количество очков. Чем быстрее вы пройдете уровень до конца, тем больше сможете получить наград. За определенное количество звезд вам будут открывать дополнительные забавные мини-игры.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.49.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|King.com
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|80,32 Мб
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