Sudoku Free для Android

Sudoku Free 1.514 для Android

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Описание Sudoku Free 1.514 для AndroidОписание   Скачать Sudoku Free 1.514 для AndroidСКАЧАТЬ (10,56 Мб) Скриншоты Sudoku Free 1.514 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Sudoku Free 1.514 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sudoku Free 1.514 для AndroidОтзывы (1)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Sudoku Free - популярная классическая головоломка для устройств на платформе Android, в которой требуется заполнить цифрами (от 1 до 9) игровое поле размером 9*9 клеток, причем в каждой строке, столбце и в малом квадрате 3*3 каждое число должно встречаться только один раз.

Игроку предлагается множество разнообразных вариантов судоку, а также пять уровней сложности, выбор шрифта, возможность отмены хода, статистика и подсказки.

Sudoku Free
Sudoku Free
Sudoku Free
Sudoku Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 13 809
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки
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Отзывы о программе Sudoku Free

Omengh про Sudoku Free 1.412 для Android [23-09-2012]

Интересная игра, время убить можно. Одобряю!
Запускал на ICOO D50 версия android 4.0.4.
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