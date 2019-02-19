Bolide Movie Creator - понятный видеоредактор для новичков, которые не хотят тратить время, чтобы разобраться с навороченными программами для редактирования видео. Профессиональный функционал в доступном исполнении. Видеоредактор настолько прост в использовании и интуитивно понятен, что даже первоклассник справился бы! Почувствуйте себя настоящим режиссером!

Поддерживает разрешение видео вплоть до UltraHD, не зависит от установленных в системе кодеков, понимает большинство существующий форматов видео и аудио, сохраняет видео в контейнерах AVI, MKV, FLV, MP4 и WMV. Функционал видеоредактора достаточен для обработки домашнего видео, снятого на видеокамеры, фотоаппараты и телефоны. С помощью Bolide Movie Creator вы можете быстро и просто создать собственный фильм, который гораздо интереснее показывать друзьям, чем набор разрозненных отрывков домашнего видео.

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