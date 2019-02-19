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Bolide Movie Creator для Windows

Bolide Movie Creator 4.0 Build 1142

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Описание Bolide Movie Creator 4.0 Build 1142Описание   Скачать Bolide Movie Creator 4.0 Build 1142СКАЧАТЬ (29,6 Мб) Скриншоты Bolide Movie Creator 4.0 Build 1142Скриншоты (5)   Статистика Bolide Movie Creator 4.0 Build 1142Статистика   Отзывы о Bolide Movie Creator 4.0 Build 1142Отзывы (65)  
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4.68 из 5, всего оценок - 46
  • Рейтинг программы - 4.68 из 5
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Bolide Movie Creator - понятный видеоредактор для новичков, которые не хотят тратить время, чтобы разобраться с навороченными программами для редактирования видео. Профессиональный функционал в доступном исполнении. Видеоредактор настолько прост в использовании и интуитивно понятен, что даже первоклассник справился бы! Почувствуйте себя настоящим режиссером!

Поддерживает разрешение видео вплоть до UltraHD, не зависит от установленных в системе кодеков, понимает большинство существующий форматов видео и аудио, сохраняет видео в контейнерах AVI, MKV, FLV, MP4 и WMV. Функционал видеоредактора достаточен для обработки домашнего видео, снятого на видеокамеры, фотоаппараты и телефоны. С помощью Bolide Movie Creator вы можете быстро и просто создать собственный фильм, который гораздо интереснее показывать друзьям, чем набор разрозненных отрывков домашнего видео.

Возможности:

  • Просто перетащите видео клипы, аудио и фото на рабочую область и сразу начинайте работать с ними
  • Редактировать файлов всех поддерживаемых видео форматов (AVI, MPEG, AVI, VOB, MP4, DVD, WMV, 3GP, MOV, MKV)
  • Вырезать фрагмент исходного видео
  • Накладывать текстовые комментарии
  • Добавлять фото и комбинировать их с видео эпизодами
  • Добавлять любые музыкальные треки
  • Изменять скорость видео
  • Подсвечивать выбранную область на видеоролике
  • Накладывать неограниченное число картинок поверх видео (например, логотип)
  • Выбирать из множества визуальных эффектов и переходов
  • Сохранить свой фильм в одном из поддерживаемых форматов: AVI, MKV, WMV, FLV и MP4
Что нового в Bolide Movie Creator 4.0 Build 1142?
  • теперь вы можете применять Хромакей к выбранной части кадра, остальная часть будет считаться прозрачной
  • добавили кнопку Отмены для функции Обрезка кадра&зум
  • исправили ошибку с неточным позиционирование курсора в проекте, появившуюся в прошлой сборке, извините
  • добавили иконку рядом со слайдером громкости под предварительным просмотром
  • исправили несколько мелких недочётов
Скриншоты Bolide Movie Creator:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 990 руб.
Ограничение в работе программыводяной знак на сохраняемом видео
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 8 159
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Bolide Movie Creator

Дмитрий Анатольевич про Bolide Movie Creator 4.0 Build 1141 [06-02-2019]

Меня, не профессионала, всё устраивает. Цена-Качество вполне приемлемы. Поддержка оперативная.Весь функционал для любителя имеется. Рекомендую для новичков, любопытных и не профи - точно рекомендую.
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Дина про Bolide Movie Creator 4.0 Build 1141 [05-02-2019]

Отличная программа, прекрасная динамика роста качества и возможностей. Спасибо! Макс, удачи!
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Виктор Барышников про Bolide Movie Creator 4.0 Build 1140 [24-01-2019]

Пользуюсь программой более 2-х лет . Удобна и проста в работе , рекомендую для начинающих и опытных специалистов .
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Степан Егоров про Bolide Movie Creator 4.0 Build 1140 [24-01-2019]

Прога классная, проста в эксплуатации и имеютса все необходимые функции
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Сергей про Bolide Movie Creator 4.0 Build 1140 [22-01-2019]

Отличное, простое, понятное и функциональное приложение для новичков. А главное - полностью русское. Сделано российскими ребятами. Сам разобрался в течение дня. Легко смонтировал 20-минутный ролик. Записал в отличном качестве и без сбоев. Рекомендую!
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