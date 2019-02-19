Bolide Movie Creator - понятный видеоредактор для новичков, которые не хотят тратить время, чтобы разобраться с навороченными программами для редактирования видео. Профессиональный функционал в доступном исполнении. Видеоредактор настолько прост в использовании и интуитивно понятен, что даже первоклассник справился бы! Почувствуйте себя настоящим режиссером!
Поддерживает разрешение видео вплоть до UltraHD, не зависит от установленных в системе кодеков, понимает большинство существующий форматов видео и аудио, сохраняет видео в контейнерах AVI, MKV, FLV, MP4 и WMV. Функционал видеоредактора достаточен для обработки домашнего видео, снятого на видеокамеры, фотоаппараты и телефоны. С помощью Bolide Movie Creator вы можете быстро и просто создать собственный фильм, который гораздо интереснее показывать друзьям, чем набор разрозненных отрывков домашнего видео.
Возможности:
Просто перетащите видео клипы, аудио и фото на рабочую область и сразу начинайте работать с ними
Редактировать файлов всех поддерживаемых видео форматов (AVI, MPEG, AVI, VOB, MP4, DVD, WMV, 3GP, MOV, MKV)
Вырезать фрагмент исходного видео
Накладывать текстовые комментарии
Добавлять фото и комбинировать их с видео эпизодами
Добавлять любые музыкальные треки
Изменять скорость видео
Подсвечивать выбранную область на видеоролике
Накладывать неограниченное число картинок поверх видео (например, логотип)
Выбирать из множества визуальных эффектов и переходов
Сохранить свой фильм в одном из поддерживаемых форматов: AVI, MKV, WMV, FLV и MP4
Что нового в Bolide Movie Creator 4.0 Build 1142?
теперь вы можете применять Хромакей к выбранной части кадра, остальная часть будет считаться прозрачной
добавили кнопку Отмены для функции Обрезка кадра&зум
исправили ошибку с неточным позиционирование курсора в проекте, появившуюся в прошлой сборке, извините
добавили иконку рядом со слайдером громкости под предварительным просмотром
VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при
Отзывы о программе Bolide Movie Creator
Дмитрий Анатольевич про Bolide Movie Creator 4.0 Build 1141 [06-02-2019]
Меня, не профессионала, всё устраивает. Цена-Качество вполне приемлемы. Поддержка оперативная.Весь функционал для любителя имеется. Рекомендую для новичков, любопытных и не профи - точно рекомендую. | | Ответить
Дина про Bolide Movie Creator 4.0 Build 1141 [05-02-2019]
Отличная программа, прекрасная динамика роста качества и возможностей. Спасибо! Макс, удачи! | | Ответить
Виктор Барышников про Bolide Movie Creator 4.0 Build 1140 [24-01-2019]
Пользуюсь программой более 2-х лет . Удобна и проста в работе , рекомендую для начинающих и опытных специалистов . | | Ответить
Степан Егоров про Bolide Movie Creator 4.0 Build 1140 [24-01-2019]
Прога классная, проста в эксплуатации и имеютса все необходимые функции | | Ответить
Сергей про Bolide Movie Creator 4.0 Build 1140 [22-01-2019]
Отличное, простое, понятное и функциональное приложение для новичков. А главное - полностью русское. Сделано российскими ребятами. Сам разобрался в течение дня. Легко смонтировал 20-минутный ролик. Записал в отличном качестве и без сбоев. Рекомендую! | | Ответить