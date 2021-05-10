Новая Почта для Android

Описание
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Оценка: 2.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.112.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 478 | Статистика
Размер:12,05 Мб
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Новая Почта – мобильное приложение известной службы курьерской доставки «Новая Почта». С этим приложением отправлять и получать грузы по всей Украине стало еще быстрее и проще. Установив Новая Почта, вы узнаете адреса и телефоны всех отделений «Новой Почты», график работы и особенности доставки/отправки в отделении, информацию о новых услугах и отделениях.

С помощью приложения можно найти адрес ближайшего отделения, учитывая ваше местоположение, рассчитать стоимость и сроки доставки, отследить отправленный товар по номеру накладной, вызвать курьера по адресу и др.

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