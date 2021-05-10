Новая Почта – мобильное приложение известной службы курьерской доставки «Новая Почта». С этим приложением отправлять и получать грузы по всей Украине стало еще быстрее и проще. Установив Новая Почта, вы узнаете адреса и телефоны всех отделений «Новой Почты», график работы и особенности доставки/отправки в отделении, информацию о новых услугах и отделениях.

С помощью приложения можно найти адрес ближайшего отделения, учитывая ваше местоположение, рассчитать стоимость и сроки доставки, отследить отправленный товар по номеру накладной, вызвать курьера по адресу и др.