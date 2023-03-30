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AR Plan 3D - приложение, использующее дополненную реальность (AR) для быстрого измерения комнаты. Технология дополненной реальности AR позволяет использовать виртуальную линейку вместо обычной измерительной ленты-рулетки, делая процесс измерения и составления 3D плана помещения намного более удобным и быстрым.

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