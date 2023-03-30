AR Plan 3D для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):8 / 8 | Статистика
Размер:29,81 Мб
AR Plan 3D скриншот № 1
AR Plan 3D скриншот № 2
AR Plan 3D скриншот № 3
AR Plan 3D скриншот № 4

AR Plan 3D - приложение, использующее дополненную реальность (AR) для быстрого измерения комнаты. Технология дополненной реальности AR позволяет использовать виртуальную линейку вместо обычной измерительной ленты-рулетки, делая процесс измерения и составления 3D плана помещения намного более удобным и быстрым.

AR Plan 3D Линейка позволяет:

  • Измерить периметр и высоту помещения в различных единицах измерения (см, м, мм, дюймы, футы, ярды).
  • Измерить окна и двери.
  • Автоматически посчитать периметр, площадь пола, площадь стен и другие параметры помещения, что может быть полезным для оценки количества строительных материалов.
  • 3D План помещения – Создать 3D план помещения с нанесением всех размеров.
  • План помещения – классический план помещения (проекция вид сверху).
  • 2D боковой план – развертка стен (вид сбоку).
  • Сохранить план помещения и измерения в архив.
  • Расшарить план помещения по электронной почте или другим удобным способом.
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Отзывы о программе AR Plan 3D

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