AR Plan 3D для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Grymala
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 8 | Статистика
|Размер:
|29,81 Мб
AR Plan 3D - приложение, использующее дополненную реальность (AR) для быстрого измерения комнаты. Технология дополненной реальности AR позволяет использовать виртуальную линейку вместо обычной измерительной ленты-рулетки, делая процесс измерения и составления 3D плана помещения намного более удобным и быстрым.
AR Plan 3D Линейка позволяет:
- Измерить периметр и высоту помещения в различных единицах измерения (см, м, мм, дюймы, футы, ярды).
- Измерить окна и двери.
- Автоматически посчитать периметр, площадь пола, площадь стен и другие параметры помещения, что может быть полезным для оценки количества строительных материалов.
- 3D План помещения – Создать 3D план помещения с нанесением всех размеров.
- План помещения – классический план помещения (проекция вид сверху).
- 2D боковой план – развертка стен (вид сбоку).
- Сохранить план помещения и измерения в архив.
- Расшарить план помещения по электронной почте или другим удобным способом.
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Admin
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