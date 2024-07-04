Genius Scan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.19.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|The Grizzly Labs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 330 | Статистика
|Размер:
|41.23 Мб
|СКАЧАТЬ
Genius Scan - удобное портативное приложение для сканирования документов на ходу и быстрого сохранения полученных сканов в форматах JPEG или PDF. Программа позволяет обрезать документы, автоматически обнаруживать страницы, умеет распознавать цветные и черно-белые изображения, осуществлять коррекция и пост-обработку изображений, загружать результат сканирования в Dropbox, Evernote, отправлять по электронной почте и многое другое.
- Filters have been improved and a new Auto option is available to choose the best enhancement for each captured page.
- The export history screen has been improved to show when an export failed, as well as the ability to retry the export.
- Gesture handling has been improved to avoid conflicts between the back gesture and horizontal list scrolling.
- And we've fixed a crash occurring on Android 5 and 6 when the app started.
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Отзывы о программе Genius Scan
марина про Genius Scan 1.4.4 для Android [10-02-2015]
Действительно, очень удобно все,что угодно-от расписания электричек до страницы лекции
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