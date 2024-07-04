Genius Scan для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.19.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 330 | Статистика
Размер:41.23 Мб
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Genius Scan скриншот № 4

Genius Scan - удобное портативное приложение для сканирования документов на ходу и быстрого сохранения полученных сканов в форматах JPEG или PDF. Программа позволяет обрезать документы, автоматически обнаруживать страницы, умеет распознавать цветные и черно-белые изображения, осуществлять коррекция и пост-обработку изображений, загружать результат сканирования в Dropbox, Evernote, отправлять по электронной почте и многое другое.

Что нового в Genius Scan 7.19.1?
  • Filters have been improved and a new Auto option is available to choose the best enhancement for each captured page.
  • The export history screen has been improved to show when an export failed, as well as the ability to retry the export.
  • Gesture handling has been improved to avoid conflicts between the back gesture and horizontal list scrolling.
  • And we've fixed a crash occurring on Android 5 and 6 when the app started.
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Отзывы о программе Genius Scan

марина про Genius Scan 1.4.4 для Android [10-02-2015]

Действительно, очень удобно все,что угодно-от расписания электричек до страницы лекции
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