Genius Scan - удобное портативное приложение для сканирования документов на ходу и быстрого сохранения полученных сканов в форматах JPEG или PDF. Программа позволяет обрезать документы, автоматически обнаруживать страницы, умеет распознавать цветные и черно-белые изображения, осуществлять коррекция и пост-обработку изображений, загружать результат сканирования в Dropbox, Evernote, отправлять по электронной почте и многое другое.