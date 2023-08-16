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Musixmatch lyrics player для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.10.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Плееры - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 137 | Статистика
Размер:47,04 Мб
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Musixmatch lyrics player - отличный музыкальный проигрыватель для Android, который позволяет не только слушать любые композиции, но и искать тексты песен своих любимых исполнителей. Достаточно запустить приложение во время прослушивания песни со смартфона, по радио, телевизору и вы за несколько секунд получите на экране текст.

Кроме текста отображается биография артиста, показываются самые популярные в последнее время песни. Присутствует 5-полосные эквалайзер с 3D-эффектами и возможностью усиления басов, таймер сна, а также функция скоблинга практически со всеми музыкальными и радио плеерами.

Основные возможности Musixmatch lyrics player:

  • Поддержка ALAC/FLAC.
  • 5-полосные эквалайзер с 3D-эффектами.
  • Усилитель басов.
  • Редактирование информации о композиции.
  • Таймер сна.
  • Функция скроблинга Google Play Music и Spotify.
  • Возможность обмениваться найденной информацией с друзьями.
  • Поиск текстов по словам, исполнителям или названиям песен.
  • Возможность трансляции музыки и текстов песен на TV через Chromecast.
  • Возможность управления уведомлениями.
  • Поддержка Android Wear.
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