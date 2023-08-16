Musixmatch lyrics player для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.10.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Musixmatch
|Категории:
|Плееры - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 137 | Статистика
|Размер:
|47,04 Мб
Musixmatch lyrics player - отличный музыкальный проигрыватель для Android, который позволяет не только слушать любые композиции, но и искать тексты песен своих любимых исполнителей. Достаточно запустить приложение во время прослушивания песни со смартфона, по радио, телевизору и вы за несколько секунд получите на экране текст.
Кроме текста отображается биография артиста, показываются самые популярные в последнее время песни. Присутствует 5-полосные эквалайзер с 3D-эффектами и возможностью усиления басов, таймер сна, а также функция скоблинга практически со всеми музыкальными и радио плеерами.
Основные возможности Musixmatch lyrics player:
- Поддержка ALAC/FLAC.
- 5-полосные эквалайзер с 3D-эффектами.
- Усилитель басов.
- Редактирование информации о композиции.
- Таймер сна.
- Функция скроблинга Google Play Music и Spotify.
- Возможность обмениваться найденной информацией с друзьями.
- Поиск текстов по словам, исполнителям или названиям песен.
- Возможность трансляции музыки и текстов песен на TV через Chromecast.
- Возможность управления уведомлениями.
- Поддержка Android Wear.
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