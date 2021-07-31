Avira Android Optimizer - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь сможет повысить скорость и производительность своего мобильного устройства, оптимизировать память (RAM), очистить внутреннюю память и SD-карту (путем удаления ненужных файлов), а также увеличить время работы аккумуляторной батареи.

Включает в себя ряд инструментов: