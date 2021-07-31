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Avira Android Optimizer для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 588 | Статистика
Размер:9,41 Мб
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Avira Android Optimizer - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь сможет повысить скорость и производительность своего мобильного устройства, оптимизировать память (RAM), очистить внутреннюю память и SD-карту (путем удаления ненужных файлов), а также увеличить время работы аккумуляторной батареи.

Включает в себя ряд инструментов:

  • Clean Memory - служит для очистки памяти устройства.
  • Manage Apps - предоставляет список приложений, занимающих больше всего места в памяти устройства, отсортировав их по размеру, и дает возможность тут же их удалить.
  • Optimize storage - служит для оптимизации хранилища, позволяя удалять кэш программ, искать и удалять наиболее крупные файлы.
  • Clean Private Data - служит для защиты конфиденциальных данных, очищая историю браузеров, журнал звонков, кэш и данные приложений и пр.
Что нового в Avira Android Optimizer 2.9.0?
  • Улучшенный интерфейс пользователя.
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Отзывы о программе Avira Android Optimizer

Клоос про Avira Android Optimizer 1.1 для Android [11-10-2015]

Одна из 5 прог.Взамен забуревшему clean.
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