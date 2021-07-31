Avira Android Optimizer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Avira GmbH
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 588 | Статистика
|Размер:
|9,41 Мб
|СКАЧАТЬ
Avira Android Optimizer - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь сможет повысить скорость и производительность своего мобильного устройства, оптимизировать память (RAM), очистить внутреннюю память и SD-карту (путем удаления ненужных файлов), а также увеличить время работы аккумуляторной батареи.
Включает в себя ряд инструментов:
- Clean Memory - служит для очистки памяти устройства.
- Manage Apps - предоставляет список приложений, занимающих больше всего места в памяти устройства, отсортировав их по размеру, и дает возможность тут же их удалить.
- Optimize storage - служит для оптимизации хранилища, позволяя удалять кэш программ, искать и удалять наиболее крупные файлы.
- Clean Private Data - служит для защиты конфиденциальных данных, очищая историю браузеров, журнал звонков, кэш и данные приложений и пр.
- Улучшенный интерфейс пользователя.
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