Рыбацкие узлы Lite - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно узнать как надо вязать узлы, и в каком случае надо использовать конкретный узел.

Присутствуют подробные описания узлов для связывания двух лесок, привязывания поводков, узлы для привязывания больших и малых крючков, воблеров, блесен, вертлюжков, связывания шнура и лески др., причем все указанные способы содержат 3D-схемы готового узла и иллюстрации всех этапов завязывания. Также приведены описания свойств узлов, оценка спижения прочности для каждого узла и рекомендации по видам рыболовных лесок.