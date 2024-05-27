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Рыбацкие узлы Lite для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.7.40 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 012 | Статистика
Размер:63.2 Мб
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Рыбацкие узлы Lite скриншот № 1
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Рыбацкие узлы Lite скриншот № 4

Рыбацкие узлы Lite - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно узнать как надо вязать узлы, и в каком случае надо использовать конкретный узел.

Присутствуют подробные описания узлов для связывания двух лесок, привязывания поводков, узлы для привязывания больших и малых крючков, воблеров, блесен, вертлюжков, связывания шнура и лески др., причем все указанные способы содержат 3D-схемы готового узла и иллюстрации всех этапов завязывания. Также приведены описания свойств узлов, оценка спижения прочности для каждого узла и рекомендации по видам рыболовных лесок.

Что нового в Рыбацкие узлы Lite 8.7.40?
  • обновление дизайна.
  • добавлены описания.
  • новые видео.
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