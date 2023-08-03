Fishing Calendar для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,63 Мб
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Fishing Calendar - это инновационный продукт, спроектированный для предсказания наилучшего времени для рыбной ловли в любом месте и в любое время. Приложение основывается на принципах солнечной и лунной активности, которые влияют на клев рыбы. Календарь рыболова предоставляет оптимальные моменты для успешной рыбалки, учитывая различные факторы, такие как время суток, фазы луны, и погодные условия.

Основные функции приложения:

  • Предсказание наилучшего времени для ловли: Мы используем сложные алгоритмы и данные о солнечной и лунной активности, чтобы предсказать оптимальные периоды для рыбной ловли в вашем регионе.
  • Учет различных факторов: В нашем календаре учитываются не только восход и заход луны, но и другие параметры, такие как фаза луны, время восхода и захода солнца, погодные условия, которые могут влиять на активность рыбы.
  • Учет различных единиц измерения: Вы можете выбрать удобные для вас единицы измерения, будь то британские или метрические, чтобы получать данные в удобном формате.
  • База данных уловов: Программа позволяет вам фотографировать ваш улов и вводить его описание, размер, вес, использованную наживку и другие детали. Таким образом, вы сможете вести свою собственную базу данных с информацией о каждой удачной ловле.
  • Обмен уловом с друзьями: Вы также можете делиться своими удачными моментами с друзьями, отправляя им данные о своем улове, что позволяет создать дружественное соревнование и обмен опытом.

С Fishing Calendar вы получите преимущество над другими рыболовами, увеличив свои шансы на успешную ловлю. Наше приложение позволит вам планировать свою рыбалку заранее, максимизируя результаты и сделав каждую поездку на рыбалку приятным и успешным событием.

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