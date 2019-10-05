Torrent TV Mobile для Android

Torrent TV Mobile 1.02 для Android

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Описание Torrent TV Mobile 1.02 для AndroidОписание   Скачать Torrent TV Mobile 1.02 для AndroidСКАЧАТЬ (1 Мб) Скриншоты Torrent TV Mobile 1.02 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Torrent TV Mobile 1.02 для AndroidСтатистика   Отзывы о Torrent TV Mobile 1.02 для AndroidОтзывы (4)  
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5.00 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Torrent TV Mobile - программа, которая даёт Вам возможность окунуться в мир ТВ различных стран и континентов. В программе представлен широкий спектр тематических ТВ каналов от детских до взрослого контингента.

Представлены основные ТВ каналы Украины, России и стран бывшего СССР. Большой выбор ТВ в разделе фильмов, где Вы найдёте по душе не только любимые киноленты, но и новинки кино, сериалов и мультфильмов.

Программа хорошо адаптирована к работе на устройствах Smart TV с пультом управления. Прекрасно работает как на телефонах, так и планшетах.

База ТВ каналов постоянно обновляется. Установив Torrent TV Mobile Вы забудете о проблемах с плейлистами и постоянным их поиском.

Примечание! Для использования программы необходимо наличие на устройстве установленного приложения ACE Stream.

Что нового в Torrent TV Mobile 1.02 для Android?
  • Обновлены ТВ каналы в базе программы
Torrent TV Mobile
Torrent TV Mobile
Torrent TV Mobile
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 4 287
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое - Плееры
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Отзывы о программе Torrent TV Mobile

Александр про Torrent TV Mobile 1.01 для Android [15-02-2019]

При выходе из канала виснет.пока не выдернеш розетку.железо н96pro+
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Brodyaga про Torrent TV Mobile 1.0 для Android [04-11-2018]

Не Качайте.. в проге сидят 2 троянца..проверено malware
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Dave Soft on Line в ответ Brodyaga про Torrent TV Mobile 1.0 для Android [06-02-2019]

Мне очень жаль, что Вы определили в программе вирус! Думаю, Вы просто конкурент этого продукта и льёте грязь! Программа чистая и отлично работает!
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Игорь про Torrent TV Mobile 1.0 для Android [21-06-2018]

Спасибо. Нормально работает.
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