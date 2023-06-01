Make Me Better - приложение, созданное для того, чтобы вдохновлять и мотивировать пользователей на их пути развития. Благодаря дружественному интерфейсу и разнообразному контенту приложение предоставляет множество ресурсов, которые помогут людям улучшить различные аспекты своей жизни.

При запуске приложения перед пользователями открывается главное окно, разделенное на два основных раздела: Статьи и Ленты. Каждый раздел заполнен заголовками из различных категорий, охватывающих широкий спектр тем, таких как подкасты, видео, предложения, выбор образа жизни, формирование привычек, самоанализ, мотивация, карьера, навыки общения, постановка целей, отношения и др.

Нажав на любой интересующий вас пункт, пользователи могут получить доступ к более подробной информации по теме или даже прослушать соответствующий эпизод подкаста. В каждом листинге также представлен список связанных с ним историй, которые можно изучить подробнее. Для тех, кто хочет вернуться к конкретной статье или сохранить ее, приложение предлагает кнопку закладки в нижней части экрана. Однако для эффективного использования этой функции необходимо подключить действующую учетную запись.

Кроме того, приложение позволяет пользователям пользоваться опцией чтения вслух, что дает им возможность прослушать содержание статьи вместо того, чтобы читать ее вручную. Они также могут помечать статьи как избранные и удобно делиться ими с контактами.

Чтобы получить доступ к дополнительным функциям, откройте главное меню в левом верхнем углу интерфейса приложения. Оттуда вы можете открыть специальный раздел Подкасты, в котором собрана коллекция эпизодов для поднятия настроения и вдохновения. Или же погрузитесь в раздел Мотивационные цитаты, где представлено множество цитат, наводящих на размышления.

Окно Поиск предлагает интригующий процесс, предоставляя как функцию поиска, так и предопределенные категории для просмотра. Изучите такие категории, как Мотивируй меня, Помоги мне учиться, Стань лидером, Управление временем и другие.

Приложение позволяет регулировать уровень уведомлений, менять тему пользовательского интерфейса с дневной на ночную, а также изменять размер шрифта, скорость голоса и даже высоту голоса. Все эти параметры настройки легко доступны через окно Настройки.