Fisherman Navigator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.61.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.72 Мб
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Fisherman Navigator — это навигационное приложение, разработанное с учетом потребностей рыболовов, кладоискателей, туристов, грибников и охотников. Отлично подходит тем, кому нужно фиксировать важные точки на местности, прокладывать маршруты и использовать подробные оффлайн-карты в местах без связи.

Программа обеспечивает автономную навигацию с возможностью точной фиксации координат, сохранения треков, работы со слоями и пользовательскими картами. Поддерживает разнообразные форматы карт и отображает текущее местоположение пользователя, сохраняя данные даже без подключения к интернету. Пользователь может добавлять к точкам фотографии, голосовые комментарии, настраивать внешний вид маркеров и производить экспорт или импорт данных в формате GPX. Возможна синхронизация точек с облачным хранилищем, а также управление функциями с носимых устройств на базе Wear OS.

Список основных возможностей Susanin Navigator:

  • Содержит оффлайн-карт различных типов: рыбацкие, топографические, исторические.
  • Работает с пользовательскими картами в форматах ozf, ozf2, mbtiles.
  • Предусмотрена возможность добавлять к точкам фотографии и голосовые комментарии.
  • Предоставляет точное отображение координат даже в оффлайн-режиме.
  • Сохраняет точки на карте при встряхиванием устройства.
  • Предлагает голосовую навигацию, поиск точек и запись треков перемещения.
  • Есть возможность синхронизации с облаком, создание резервных копий.
  • Доступно управление функциями через устройства на Wear OS.
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