Fisherman Navigator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.61.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Захарчук Михайло
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.72 Мб
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Fisherman Navigator — это навигационное приложение, разработанное с учетом потребностей рыболовов, кладоискателей, туристов, грибников и охотников. Отлично подходит тем, кому нужно фиксировать важные точки на местности, прокладывать маршруты и использовать подробные оффлайн-карты в местах без связи.
Программа обеспечивает автономную навигацию с возможностью точной фиксации координат, сохранения треков, работы со слоями и пользовательскими картами. Поддерживает разнообразные форматы карт и отображает текущее местоположение пользователя, сохраняя данные даже без подключения к интернету. Пользователь может добавлять к точкам фотографии, голосовые комментарии, настраивать внешний вид маркеров и производить экспорт или импорт данных в формате GPX. Возможна синхронизация точек с облачным хранилищем, а также управление функциями с носимых устройств на базе Wear OS.
Список основных возможностей Susanin Navigator:
- Содержит оффлайн-карт различных типов: рыбацкие, топографические, исторические.
- Работает с пользовательскими картами в форматах ozf, ozf2, mbtiles.
- Предусмотрена возможность добавлять к точкам фотографии и голосовые комментарии.
- Предоставляет точное отображение координат даже в оффлайн-режиме.
- Сохраняет точки на карте при встряхиванием устройства.
- Предлагает голосовую навигацию, поиск точек и запись треков перемещения.
- Есть возможность синхронизации с облаком, создание резервных копий.
- Доступно управление функциями через устройства на Wear OS.
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