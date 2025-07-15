Fisherman Navigator — это навигационное приложение, разработанное с учетом потребностей рыболовов, кладоискателей, туристов, грибников и охотников. Отлично подходит тем, кому нужно фиксировать важные точки на местности, прокладывать маршруты и использовать подробные оффлайн-карты в местах без связи.

Программа обеспечивает автономную навигацию с возможностью точной фиксации координат, сохранения треков, работы со слоями и пользовательскими картами. Поддерживает разнообразные форматы карт и отображает текущее местоположение пользователя, сохраняя данные даже без подключения к интернету. Пользователь может добавлять к точкам фотографии, голосовые комментарии, настраивать внешний вид маркеров и производить экспорт или импорт данных в формате GPX. Возможна синхронизация точек с облачным хранилищем, а также управление функциями с носимых устройств на базе Wear OS.

Список основных возможностей Susanin Navigator: