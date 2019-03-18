FireAlpaca - простенький, но удобный графический редактор для преобразования изображений, фотографий и любых других картинок. Здесь нет каких-то продвинутых или специфических функций, но базовый набор инструментов позволяет быстро и легко редактировать нужные изображения.

В приложении присутствуют инструменты кисти, заливки, пера, ластика, волшебной палочки, лассо. Кроме того, можно отредактировать цвета, яркость, контраст, вращать и обрезать картинку, изменять ее размер и т.д. Стоит отметить, что программа поддерживает работу со слоями по аналогии с популярнейшим редактором Photoshop, тем самым открывая достаточно широкие возможности по изменению фотографий и изображений.

Что касается используемых в программе графических форматов, то это .psd, .jpg, .png, .bmp, .gif и .mdp (собственный формат FireAlpaca). Интерфейс программы выполнен в классическом и знакомом по другим графическим редакторам виде, что гарантирует быстрое освоение функционала приложения и настройку панели инструментов "под себя". В общем, данный редактор может быть рекомендован для начинающих мастеров и дизайнеров, обладая для этого всем необходимым базовым функционалом и интуитивно понятной оболочкой.