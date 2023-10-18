Личный финансовый менеджер для Android
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|URAMAKS.com
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 766 | Статистика
|Размер:
|19,96 Мб
|СКАЧАТЬ
Личный финансовый менеджер - удобное приложение, которое позволит управлять своими денежными потоками легко и быстро прямо в Вашем Android-устройстве. Когда деньги начинают заканчиваться, а до зарплаты или других поступлений еще несколько дней, то каждый из нас начинает задумываться и вспоминать, где и когда были потрачены текущие ресурсы. Сложно понять, сколько денег уходит на автомобиль, на здоровье, на образование, на питание и т.д. Еще сложнее рассчитать приличную сумму на отдых или жилье. Так вот Личный финансовый менеджер как раз и поможет Вам контролировать финансовую часть жизни, грамотно управляя поступлениями и тратами.
В этом приложении можно открыть любое количество кошельков и счетов в разных валютах. Для удобства контроля за средствами целесообразно вводить для себя определенный лимит расходов денег на месяц, день или отдельный период. Такое бюджетирование позволяет лучше понять основные затраты и своевременно реагировать на отклонение от запланированной суммы расходов: если есть перерасход средств - стоит уменьшить необязательные траты. Зато когда удержитесь в пределах лимита, то можете смело утверждать, что полностью контролируете свои денежные потоки.
Основные возможности приложения Личный финансовый менеджер:
- Управление любым количеством кошельков
- Добавление, редактирование и удаление операции по кошелькам: доходы, расходы, переводы
- Полностью адаптируемое под Ваши особенности дерево категорий
- Возможность добавления новых валют
- Настройка периодичных (повторяемых) операций
- Напоминания о Ваших долгах, а также и о тех, кто должен Вам
- Синхронизации данных между несколькими устройствами.
- Импорт и экспорт данных.
- Экспорт данных в XLS.
В целом же можно сказать, что Личный финансовый менеджер - это полноценная домашняя бухгалтерия, которая помещается в Вашем смартфоне или планшете.
- Устранение мелких ошибок.
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Отзывы о программе Личный финансовый менеджер
Лелик про Личный финансовый менеджер 2.9.24 [19-09-2021]
Это самое лучшее приложение из всех. И не надо платить.
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