Личный финансовый менеджер - удобное приложение, которое позволит управлять своими денежными потоками легко и быстро прямо в Вашем Android-устройстве. Когда деньги начинают заканчиваться, а до зарплаты или других поступлений еще несколько дней, то каждый из нас начинает задумываться и вспоминать, где и когда были потрачены текущие ресурсы. Сложно понять, сколько денег уходит на автомобиль, на здоровье, на образование, на питание и т.д. Еще сложнее рассчитать приличную сумму на отдых или жилье. Так вот Личный финансовый менеджер как раз и поможет Вам контролировать финансовую часть жизни, грамотно управляя поступлениями и тратами.

В этом приложении можно открыть любое количество кошельков и счетов в разных валютах. Для удобства контроля за средствами целесообразно вводить для себя определенный лимит расходов денег на месяц, день или отдельный период. Такое бюджетирование позволяет лучше понять основные затраты и своевременно реагировать на отклонение от запланированной суммы расходов: если есть перерасход средств - стоит уменьшить необязательные траты. Зато когда удержитесь в пределах лимита, то можете смело утверждать, что полностью контролируете свои денежные потоки.

Основные возможности приложения Личный финансовый менеджер:

Управление любым количеством кошельков

Добавление, редактирование и удаление операции по кошелькам: доходы, расходы, переводы

Полностью адаптируемое под Ваши особенности дерево категорий

Возможность добавления новых валют

Настройка периодичных (повторяемых) операций

Напоминания о Ваших долгах, а также и о тех, кто должен Вам

Синхронизации данных между несколькими устройствами.

Импорт и экспорт данных.

Экспорт данных в XLS.

В целом же можно сказать, что Личный финансовый менеджер - это полноценная домашняя бухгалтерия, которая помещается в Вашем смартфоне или планшете.