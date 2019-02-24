Elcomsoft Phone Breaker для Windows

Elcomsoft Phone Breaker 9.05.31064

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Elcomsoft Phone Breaker 9.05.31064Описание   Скачать Elcomsoft Phone Breaker 9.05.31064СКАЧАТЬ (64,34 Мб) Скриншоты Elcomsoft Phone Breaker 9.05.31064Скриншоты (9)   Статистика Elcomsoft Phone Breaker 9.05.31064Статистика   Отзывы о Elcomsoft Phone Breaker 9.05.31064Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elcomsoft Phone Breaker - универсальный инструмент для извлечения данных пользователя из резервных копий устройств iOS, Windows Phone и BlackBerry, а также облачных сервисов iCloud и iCloud Drive.

Предоставляет доступ к адресным книгам, журналам звонков, архивам SMS, email и программ мгновенного обмена сообщениями, календарям, задачам и спискам дел, фотографиям, сообщениям голосовой почты и настройкам учетных записей пользователя. Извлекаются данные сторонних приложений, журнал посещённых веб-страниц и временные файлы, сохраненные в памяти устройств.

Скачать данные из iCloud без пароля можно с использованием маркера аутентификации, извлечённого из компьютера пользователя, жёсткого диска или его образа. Поддержка двухфакторной аутентификации позволяет скачивать данные из iCloud с активированной дополнительной защитой.

При помощи установленных в системе графических карт AMD или NVIDIA Phone Breaker гораздо быстрее восстанавливает пароли, защищающие резервные копии портативных устройств Apple и BlackBerry.

Особенности Elcomsoft Phone Breaker:

  • Поддерживает все смартфоны BlackBerry вплоть до BlackBerry 10 и все портативные устройства на платформе Apple iOS, включая iPhone, iPad и iPod Touch всех поколений и версий.
  • Двухфакторная аутентификация.
  • Извлечение информации из iCloud без логина и пароля
  • Поддерживается расшифровка Keychain.
  • Ускорение перебора на видеокартах AMD и NVIDIA обеспечивает быстрое восстановление паролей к защищенным паролем резервным копиям iPhone/iPod/iPad, устройств под управлением Windows Phone 8/8.1 и старых версий BlackBerry.
  • Работа ведется полностью в режиме offline и не требует установки Apple iTunes или BlackBerry Link.
  • Данные устройств Windows Phone извлекаются из "облачного" хранилища OneDrive при наличии логина и пароля от Microsoft Account.
  • Поддерживается до 8 графических адаптеров AMD и NVIDIA, включая NVIDIA GeForce GTX 400/500/600/700/800/900 серий и AMD Radeon HD 4800, 5000, 6000, 7000 и R7/R9 серий.
  • Атаки по словарю с использованием различных словарных мутаций и комбинаций.
Скриншоты Elcomsoft Phone Breaker:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 4995 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 3 600
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Внешние устройства
ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных"
 

HDD Regenerator 2011

HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с

R-Studio 8.9 build 173593

R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти,

Advanced Archive Password Recovery 4.54.110

Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR

Recuva 1.53.1087

Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым

R.saver 6.18.1 / 2.5.1

R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки,

Password Cracker 4.33

Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо

скачать Adguard

Отзывы о программе Elcomsoft Phone Breaker

Red Gates 2005 про Elcomsoft Phone Breaker 8.10.23083 [16-10-2018]

без ключа... я лучше на сайте разработчика это возьму.И без вашей рекламной обвески
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 