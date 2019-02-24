Elcomsoft Phone Breaker - универсальный инструмент для извлечения данных пользователя из резервных копий устройств iOS, Windows Phone и BlackBerry, а также облачных сервисов iCloud и iCloud Drive.
Предоставляет доступ к адресным книгам, журналам звонков, архивам SMS, email и программ мгновенного обмена сообщениями, календарям, задачам и спискам дел, фотографиям, сообщениям голосовой почты и настройкам учетных записей пользователя. Извлекаются данные сторонних приложений, журнал посещённых веб-страниц и временные файлы, сохраненные в памяти устройств.
Скачать данные из iCloud без пароля можно с использованием маркера аутентификации, извлечённого из компьютера пользователя, жёсткого диска или его образа. Поддержка двухфакторной аутентификации позволяет скачивать данные из iCloud с активированной дополнительной защитой.
При помощи установленных в системе графических карт AMD или NVIDIA Phone Breaker гораздо быстрее восстанавливает пароли, защищающие резервные копии портативных устройств Apple и BlackBerry.
Особенности Elcomsoft Phone Breaker:
Поддерживает все смартфоны BlackBerry вплоть до BlackBerry 10 и все портативные устройства на платформе Apple iOS, включая iPhone, iPad и iPod Touch всех поколений и версий.
Двухфакторная аутентификация.
Извлечение информации из iCloud без логина и пароля
Поддерживается расшифровка Keychain.
Ускорение перебора на видеокартах AMD и NVIDIA обеспечивает быстрое восстановление паролей к защищенным паролем резервным копиям iPhone/iPod/iPad, устройств под управлением Windows Phone 8/8.1 и старых версий BlackBerry.
Работа ведется полностью в режиме offline и не требует установки Apple iTunes или BlackBerry Link.
Данные устройств Windows Phone извлекаются из "облачного" хранилища OneDrive при наличии логина и пароля от Microsoft Account.
Поддерживается до 8 графических адаптеров AMD и NVIDIA, включая NVIDIA GeForce GTX 400/500/600/700/800/900 серий и AMD Radeon HD 4800, 5000, 6000, 7000 и R7/R9 серий.
Атаки по словарю с использованием различных словарных мутаций и комбинаций.