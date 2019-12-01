Comfort Clipboard - отличный и удобный в работе менеджер буфера обмена. Теперь, если Вам нужно хранить несколько часто используемых текстовых фраз, картинок, ссылок и др., то не придется беспокоиться о том, что, скопировав одни данные, Вы сотрете другие. Программа хранит всю историю буфера, так что можно использовать любой нужный фрагмент в любое время: содержание буфера обмена останется целым даже в случае перебоев с электричеством или сбоя всей системы.

Преимущества этой утилиты очевидны - можно сохранять регулярные фразы сообщений в мессенжерах, заполнять однотипные формы (логины, паспортные данные, номера карт и т.д.) в Интернете, выделять HTML-код определенного элемента, продолжать прерванную накануне работу с доступом к ранее созданным фразам, картинкам, скриншотам и др. Кроме того, если Вы вставляете текст, который имеет множественное форматирование (выделение жирным, подчеркивание, наклон), а он нужен в простом текстовом формате, то этот менеджер буфера обмена позволяет использовать пункт "Вставить как Простой текст" - и все форматирование будет отключено.

Comfort Clipboard имеет множество и других полезных функций, которые помогут Вам значительно упростить и ускорить заботу за компьютером: автоматическое сохранение на диск, неограниченное количество сохраненных элементов, окно предварительного просмотра, полная информация по каждому элементу и многое другое.