Comfort Clipboard для Windows

Comfort Clipboard Pro 9.1.1

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Описание Comfort Clipboard Pro 9.1.1Описание   Скачать Comfort Clipboard Pro 9.1.1СКАЧАТЬ (4,74 Мб) Скриншоты Comfort Clipboard Pro 9.1.1Скриншоты (4)   Статистика Comfort Clipboard Pro 9.1.1Статистика   Отзывы о Comfort Clipboard Pro 9.1.1Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Comfort Clipboard - отличный и удобный в работе менеджер буфера обмена. Теперь, если Вам нужно хранить несколько часто используемых текстовых фраз, картинок, ссылок и др., то не придется беспокоиться о том, что, скопировав одни данные, Вы сотрете другие. Программа хранит всю историю буфера, так что можно использовать любой нужный фрагмент в любое время: содержание буфера обмена останется целым даже в случае перебоев с электричеством или сбоя всей системы.

Преимущества этой утилиты очевидны - можно сохранять регулярные фразы сообщений в мессенжерах, заполнять однотипные формы (логины, паспортные данные, номера карт и т.д.) в Интернете, выделять HTML-код определенного элемента, продолжать прерванную накануне работу с доступом к ранее созданным фразам, картинкам, скриншотам и др. Кроме того, если Вы вставляете текст, который имеет множественное форматирование (выделение жирным, подчеркивание, наклон), а он нужен в простом текстовом формате, то этот менеджер буфера обмена позволяет использовать пункт "Вставить как Простой текст" - и все форматирование будет отключено.

Comfort Clipboard имеет множество и других полезных функций, которые помогут Вам значительно упростить и ускорить заботу за компьютером: автоматическое сохранение на диск, неограниченное количество сохраненных элементов, окно предварительного просмотра, полная информация по каждому элементу и многое другое.

Comfort Clipboard
Comfort Clipboard
Comfort Clipboard
Comfort Clipboard
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $9.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 705
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе Comfort Clipboard

Толяля про Comfort Clipboard Pro 9.0.4 [22-03-2019]

Программа платная!.. Вот и весь отзыв!.. 30 дней бесплатно!.. Это при-том, что куча таких же аналогов в сети есть и при-этом бесплатных, эту удалю конечно-же!.. Зря время и ресурсы системы потратил только!
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