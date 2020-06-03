Microsoft Outlook для Android

Microsoft Outlook 4.1.94 для Android

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Описание Microsoft Outlook 4.1.94 для AndroidОписание   Скачать Microsoft Outlook 4.1.94 для AndroidСКАЧАТЬ (115,02 Мб) Скриншоты Microsoft Outlook 4.1.94 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Microsoft Outlook 4.1.94 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft Outlook 4.1.94 для AndroidОтзывы (0)  
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Microsoft Outlook - официальный почтовый клиент от корпорации Microsoft, предназначенный в том числе и для мобильной платформы Android. Теперь, где вы не находились, с помощью Microsoft Outlook на смартфоне и планшете можно смотреть свои письма и вложения, а также работать с календарем и контактами. Клиент поддерживает MS Exchange, Office 365, Outlook.com, iCloud, Gmail и Yahoo Mail.

Эта версия почтового сервиса имеет специально продуманное сенсорное управление: проведите пальцем, чтобы быстро удалить, заархивировать, отправить или запланировать сообщение. С такой же легкостью пользуйтесь календарем, обменивайтесь располагаемым временем и назначайте совещания. Удобно, что прикреплять к письмам файлы можно прямо из сообщений, OneDrive или Dropbox всего в несколько тапов.

Основные возможности Microsoft Outlook:

  • Управление папкой входящих писем - Outlook автоматически сортирует почтовый ящик за вас, выделяя самые важные сообщения. Менее важные помещаются в раздел "Прочие".
  • Встроенный календарь - переключение между календарными и почтовыми приложениями теперь ушло в прошлое: Microsoft Outlook включает в себя ваш календарь, который уведомит о назначенных мероприятиях.
  • Упрощенное вложение файлов - просмотр и вложение любых файлов с учетных записей почты, OneDrive, Dropbox и других всего несколькими касаниями. Кроме того, реализована отправка больших файлов, даже если вы не скачали их на свое устройство.
  • Оперативный поиск - выборка непрочтенных, отмеченных или сообщений с вложениями одним касанием. Также можно вести быстрый поиск нужных сообщений, людей и файлов по первым набранным буквам.

В общем, воспользоваться всеми преимуществами почтового сервиса Outlook теперь можно и на мобильной Android-платформе, что значительно повысит вашу организованность и эффективность выполнения повседневных дел.

Что нового в Microsoft Outlook 4.1.94 для Android?
  • Сейчас проводится больше удаленных собраний, чем когда-либо, поэтому мы сделали так, чтобы к ним было проще присоединяться. Теперь у вас есть кнопка "Присоединиться" рядом с событиями известных поставщиков собраний в сети, таких как Zoom, WebEx, BlueJeans и GoToMeeting.
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 393
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
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Отзывы о программе Microsoft Outlook

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