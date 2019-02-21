ClipboardFusion - утилита для настройки и удобной работы с буфером обмена. Теперь все скопированные когда-либо фрагменты текста, фразы, отдельные слова, URL-ссылки и др. будут храниться в памяти программы, позволяя Вам использовать их при необходимости в любое время.
Кроме простой вставки текста, программа может сразу же форматировать данные, находящиеся в буфере, что особенно актуально при копировании текста из интернета: сбрасываются настройки шрифта, цвета, ссылок, тегов и т.д. Также имеется функцию замены слов и символов в тексте на другие значения, что облегчает редактирование больших объемов информации. Из других опций стоит выделить возможность подключения макросов и поддержку настройки горячих клавиш.
ClipboardFusion после установки в систему располагается в трее, ничем себя не проявляя и не отвлекая от обычных дел за ПК. Однако, когда возникает необходимость, Вы просто вызываете главное окно программы и извлекаете нужные данные. При этом утилита практически не потребляет системных ресурсов и никак не сказывается на быстродействии компьютера.
Основные возможности приложения:
- Удаление форматирования текста через буфер обмена.
- Замена текста в буфере обмена.
- Управление буфером обмена с помощью макросов.
- Синхронизация буфера с другими компьютерами или устройствами.