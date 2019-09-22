FileSeek для Windows

FileSeek 6.2

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Описание FileSeek 6.2Описание   Скачать FileSeek 6.2СКАЧАТЬ (4,57 Мб) Скриншоты FileSeek 6.2Скриншоты (6)   Статистика FileSeek 6.2Статистика   Отзывы о FileSeek 6.2Отзывы (1)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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FileSeek - продвинутая утилита для поиска на Вашем компьютере файлов по разным критериям. Периодически пользователи сталкиваются с затруднениями при поиске каких-то файлов, которые затерялись на ПК. Ручной поиск очень утомителен, да и занимает значительное время. Лучше воспользоваться для этого специальными программами, одной из которых и является FileSeek.

Это приложение позволяет использовать множество фильтров и настроек, чтобы отыскать интересующие Вас файлы. Так, данные можно фильтровать по размеру и дате создания, а сам поиск ведется по ключевым словам в имени файла или даже по тексту внутри самого файла. Есть возможность указывать путь к информации, исключать из поиска файлы и папки по определенной маске, использовать регулярные выражения, а также применить ряд других расширенных функций.

Основные возможности:

  • режим мультипоточного поиска по имени файла или тексту внутри его
  • гибкая установка критериев поиска
  • возможность синхронизации настроек поиска между несколькими компьютерами
  • сохранение поисковых шаблонов и результатов поиска
FileSeek
FileSeek
FileSeek
FileSeek
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 776
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе FileSeek

Знаток про FileSeek 6.1.1 [22-09-2018]

Это бесплатная или всё же триал? Если судить по скринам то программа платная.
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