FileSeek - продвинутая утилита для поиска на Вашем компьютере файлов по разным критериям. Периодически пользователи сталкиваются с затруднениями при поиске каких-то файлов, которые затерялись на ПК. Ручной поиск очень утомителен, да и занимает значительное время. Лучше воспользоваться для этого специальными программами, одной из которых и является FileSeek.

Это приложение позволяет использовать множество фильтров и настроек, чтобы отыскать интересующие Вас файлы. Так, данные можно фильтровать по размеру и дате создания, а сам поиск ведется по ключевым словам в имени файла или даже по тексту внутри самого файла. Есть возможность указывать путь к информации, исключать из поиска файлы и папки по определенной маске, использовать регулярные выражения, а также применить ряд других расширенных функций.

Основные возможности: