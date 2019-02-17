PC Win Booster для Windows

PC Win Booster 10.5.5.437

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Описание PC Win Booster 10.5.5.437Описание   Скачать PC Win Booster 10.5.5.437СКАЧАТЬ (19,84 Мб) Скриншоты PC Win Booster 10.5.5.437Скриншоты (9)   Статистика PC Win Booster 10.5.5.437Статистика   Отзывы о PC Win Booster 10.5.5.437Отзывы (1)  
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4.45 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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PC Win Booster Free - приложение для оптимизации компьютеров под управлением Windows, позволяющее пользователю сохранять систему чистой, стабильной и быстрой.

В программе можно выполнить следующие операции:

  • удаление информации, которая больше не используется, осталась после неполной деинсталляции или неправильного удаления программ, или служит для активации вредоносного ПО.
  • возврат к прежнему состоянию (до изменений в системном реестре), если это необходимо.
  • очистка от ненужных временных файлов, созданных разными приложениями или операционной системой.
  • удаление временных данных браузера (кэш).
  • удаление ярлыков, которые ссылаются на неправильное расположение.
  • мгновенная очистка Корзины.
  • корректная деинсталляция поврежденных приложений.
  • быстрое выполнение резервного копирования как реестра, так и всей системы.
  • восстанавление системных файлов и реестра Windows в начальное состояние (до момента выполнения чистки).
  • планирование, какие категории, когда и как часто следует сканировать и исправлять.
  • удаление неиспользуемых и пустых папок.
  • дефрагментация жестких дисков.
  • удаление дубликатов файлов.
  • исправление критических ошибок и уязвимостей.
  • общая оптимизация компьютера.
  • оптимизация процессов Windows.
  • поиск вредоносных объектов в автозагрузке.

PC Win Booster Free обладает простым и понятным интерфейсом, позволяя поддерживать ПК в оптимальном состоянии даже неопытным пользователям.

Скриншоты PC Win Booster:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 505
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе PC Win Booster

Мишка про PC Win Booster Free 8.3.7.415 [18-08-2015]

требует 29$ за регистрацию или обрезанный функционал.
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