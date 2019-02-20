XYplorer - продвинутый файловый менеджер, который внешне напоминает стандартный Проводник Windows, но имеет множество дополнительных функций и инструментов для удобной работы с файлами. Особенностью этого менеджера является поддержка мультивкладок - откройте столько окошек, сколько Вам нужно, и быстро переключайтесь между ними.
Приложение имеет гибкие настройки и может быть полностью адаптировано под личные предпочтения пользователя для наиболее комфортной навигации по своим дискам, папкам и файлам. Кроме обычных возможностей Проводника Windows, тут достаточно удобный поиск, есть опции просмотра мультимедийных файлов, множество фильтров, настраиваемая панель управления, кнопки копирования/вставки, отката изменений, инструменты сравнения и переименования файлов, а также множество других полезных функций. Помимо всего, программа умеет "видеть" в своем интерфейсе и подключенные внешние устройства: флешки, планшеты, смартфоны, цифровые камеры и т.к.
В целом, XYplorer понравится тем пользователям, которые предпочитают работать в Проводнике (а не двухпанельных менеджерах), при этом получив в свое распоряжение дополнительные инструменты управления файлами. Стоит также отметить, что программа реализована как в обычной установочной версии, так и портативном варианте, что позволяет ее запускать со съемного носителя на любом компьютере.
Что нового в XYplorer 19.70.0000 / 17.40.0100 Free?
:Пуделёк про XYplorer 18.60.0000 / 17.40.0100 Free [22-12-2017]
В меню по правой кнопке недоступна проверка антивирусом, а это косяк конкретный. Я привык скаченный файл сразу проверять по правой кнопке через меню по правой кнопке. 1 | | Ответить
Зоофил про XYplorer Free 17.70.0100 [19-03-2017]
это всё канешна хорошо - меняется фон, есть даже сортировка. Но нет однако группировки. В Проводнике просто шикарно реализован тандем "Сортировка-Группировка".
Но где, мля, "Панель управления"? Зачем нужна программа, которая не умеет открыть "Панель управления " винды? Даже с ярлыка не могет. | | Ответить
Андрей в ответ Зоофил про XYplorer 18.00.0000 / 17.40.0100 Free [01-07-2017]
Инструменты => Спец. инструменты => ПанельУправления
Чего орать как потерпевший? | | Ответить
Зоофил в ответ Андрей про XYplorer 18.60.0000 / 17.40.0100 Free [19-12-2017]
Ну, щёлкнул там, и открылся Проводник Винды с Панелью управления. Но главный недостаток всех этих менеджеров даже не это, а в том, что слетает фокус с папок открытых вкладок.
Открыл я 5 вкладок, каждую на разной папке (древовидная их структура слева, справа их содержимое).
Так вот, щёлкая по этим вкладкам, а вижу, что они октрываются уже либо на свёрнутых заданных папках (в дереве слева которые были открыты), либо эти папки куда-то сползают то вниз, то вверх.
Приходится их глазами искать. Почти у всех менеджеров такая байда. Не запоминают на вкладках позицию раскрытой папки в дереве. | | Ответить
Коржик про XYplorer Free 17.00.0200 [29-09-2016]
Круть! Цветовые фильтры- очень удобно! скорость- выше всяких похвал. | | Ответить
LORD WEIDER 2015 про XYplorer Free 16.10.0200 [07-01-2016]
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