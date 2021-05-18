Jetpack Joyride для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.44.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Halfbrick Studios
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 206 | Статистика
|Размер:
|150,08 Мб
|СКАЧАТЬ
Jetpack Joyride - увлекательная аркада для Android-смартфонов и планшетов, которая обладает захватывающим и динамичным геймплеем в сочетании с красочной графикой. Главный герой - парень по имени Барри с реактивным ранцем за плечами, который вихрем ворвался в секретную лабораторию и устроил самый настоящий разгром.
Множество хитроумных и смертельных препятствий ожидает его на пути, и пользователю придется приложить немало усилий, чтобы пробиться как можно дальше, не забывая собирать монетки, бонусы и всевозможные плюшки. Набирайте как можно больше очков, старайтесь избегать ловушек и улучшайте свой реактивный ранец, ведь во многом именно от его качеств зависит выживаемость главного героя, а остаться в живых будет очень не легко.
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