Jetpack Joyride для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.44.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 206 | Статистика
Размер:150,08 Мб
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Jetpack Joyride - увлекательная аркада для Android-смартфонов и планшетов, которая обладает захватывающим и динамичным геймплеем в сочетании с красочной графикой. Главный герой - парень по имени Барри с реактивным ранцем за плечами, который вихрем ворвался в секретную лабораторию и устроил самый настоящий разгром.

Множество хитроумных и смертельных препятствий ожидает его на пути, и пользователю придется приложить немало усилий, чтобы пробиться как можно дальше, не забывая собирать монетки, бонусы и всевозможные плюшки. Набирайте как можно больше очков, старайтесь избегать ловушек и улучшайте свой реактивный ранец, ведь во многом именно от его качеств зависит выживаемость главного героя, а остаться в живых будет очень не легко.

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