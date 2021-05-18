Jetpack Joyride - увлекательная аркада для Android-смартфонов и планшетов, которая обладает захватывающим и динамичным геймплеем в сочетании с красочной графикой. Главный герой - парень по имени Барри с реактивным ранцем за плечами, который вихрем ворвался в секретную лабораторию и устроил самый настоящий разгром.

Множество хитроумных и смертельных препятствий ожидает его на пути, и пользователю придется приложить немало усилий, чтобы пробиться как можно дальше, не забывая собирать монетки, бонусы и всевозможные плюшки. Набирайте как можно больше очков, старайтесь избегать ловушек и улучшайте свой реактивный ранец, ведь во многом именно от его качеств зависит выживаемость главного героя, а остаться в живых будет очень не легко.