Epic Games Launcher - официальный игровой клиент от Epic Games, с помощью которого можно покупать, устанавливать и обновлять приобретённые игры, просматривать каталог компьютерных игр, покупать игры, а также получать последние новости из мира геймдева, информацию о свежих скидках и общаться с друзьями.

Epic Games Launcher позволяет устанавливать приобретённые игры без необходимости скачивать установочные файлы и патчи к ним, хранить лицензионные ключи, а также автоматически проверяет доступность обновлений и патчей к установленным играм, что позволяет оперативно получать новейшие исправления и улучшения для ваших игр.

Возможности Epic Games Launcher: