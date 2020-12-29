Epic Games Launcher для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:42,5 Мб
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Epic Games Launcher скриншот № 4

Epic Games Launcher - официальный игровой клиент от Epic Games, с помощью которого можно покупать, устанавливать и обновлять приобретённые игры, просматривать каталог компьютерных игр, покупать игры, а также получать последние новости из мира геймдева, информацию о свежих скидках и общаться с друзьями.

Epic Games Launcher позволяет устанавливать приобретённые игры без необходимости скачивать установочные файлы и патчи к ним, хранить лицензионные ключи, а также автоматически проверяет доступность обновлений и патчей к установленным играм, что позволяет оперативно получать новейшие исправления и улучшения для ваших игр.

Возможности Epic Games Launcher:

  • Покупка, установка и автоматическое обновление приобретённых игр.
  • Запуск игр из личной библиотеки.
  • Хранение лицензионных ключей от всех игр.
  • Информация о свежих скидках и новости от Epic Games.
  • Чат с друзьями.
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