Epic Games Launcher для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Epic Games, Inc
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|42,5 Мб
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Epic Games Launcher - официальный игровой клиент от Epic Games, с помощью которого можно покупать, устанавливать и обновлять приобретённые игры, просматривать каталог компьютерных игр, покупать игры, а также получать последние новости из мира геймдева, информацию о свежих скидках и общаться с друзьями.
Epic Games Launcher позволяет устанавливать приобретённые игры без необходимости скачивать установочные файлы и патчи к ним, хранить лицензионные ключи, а также автоматически проверяет доступность обновлений и патчей к установленным играм, что позволяет оперативно получать новейшие исправления и улучшения для ваших игр.
Возможности Epic Games Launcher:
- Покупка, установка и автоматическое обновление приобретённых игр.
- Запуск игр из личной библиотеки.
- Хранение лицензионных ключей от всех игр.
- Информация о свежих скидках и новости от Epic Games.
- Чат с друзьями.
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Admin
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