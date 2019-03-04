Rohos Logon Key для Windows

Rohos Logon Key 4.0

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Описание Rohos Logon Key 4.0Описание   Скачать Rohos Logon Key 4.0СКАЧАТЬ (12,92 Мб) Скриншоты Rohos Logon Key 4.0Скриншоты (6)   Статистика Rohos Logon Key 4.0Статистика   Отзывы о Rohos Logon Key 4.0Отзывы (5)  
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2.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 2.67 из 5
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Rohos Logon Key - программа позволяет вам использовать свой USB флэш драйв как ключ для входа в windows. Теперь вам не надо помнить и постоянно набирать свой пароль. При изъятии USB флеш драйва система автоматически заблокируется. Вставили USB ключ - система открыта.

Список функций программы Rohos Logon Key:

  • Вход в систему с помощью USB флэш драйв; * Обычный вход по паролю можно запретить;
  • Защита в Safe Mode загрузки - не позволяет обойти USB ключ путем загрузки Windows в безопасный режим;
  • Аварийный вход - если USB ключ утерян либо пользователь забыл PIN код;
  • Ограничение доступа к компьютеру по рабочему времени с блокировкой сеанса;
  • При отключении USB ключа срабатывает одно из действий: Авто-блокировка Windows, logoff, hibenate, запуск скринсайвера.
  • Поддержка Двух-факторной аутентификации.
  • В окне Rohos security (Ctrl+Alt+Del) можно быстро просмотреть кто и с какого компьютера подключился к общим папкам на вашем ПК. Таким образом можно пресеч нежелательный доступ к файлам.
  • Полная настройка Windows Logon: фоновая картинка в окне входа в Windows, текст для напоминания, Иконки для учетных записей в окне Windows Logon. Дата и часы.
Rohos Logon Key
Rohos Logon Key
Rohos Logon Key
Rohos Logon Key
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 545 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 649
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Контроль доступа - другое
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Отзывы о программе Rohos Logon Key

AlxSm про Rohos Logon Key 2.4 beta [18-10-2009]

Давно искал решение для ленивых пользователей, чтобы при этом учётная запись имела стойкий пароль. Вполне удовлетворён работой данной программы, но есть и неприятный недочёт. При вставке USB-флешки автовход срабатывает только из экрана учётных записей. То есть если установлен параметр требовать нажатия CTRL+ALT+DEL, то автовход произойдёт только после вставки USB-ключа и нажатия вышеуказанных клавиш. Так же на сработал автовход при вставке ключа при запущеном скринсейвере. Всё это я проверял на Windows Server 2008 R2.
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Tiger про Rohos Logon Key 2.4 beta [20-02-2009]

Да дело не этом что чел баран, дело в том что пароль в Виндовсе обходитса, или его можно обнулить, а с этой прогой только спомощью флешки.
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12 про Rohos Logon Key 2.4 beta [09-02-2009]

Теперь вам не нужну каждый раз вставлять флешку просто запомните пароль остальное за вас сделает винда!!!
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Max961 про Rohos Logon Key 2.4 beta [14-11-2008]

Жалко что она платная!
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AleX про Rohos Logon Key 1.3 [16-12-2005]

блин, дебилизм полнейший... Если человек не в состоянии запомнить пароль на Выньдовс, его нужно долго и упорно лечить в полной изоляции от общества, а не за комп сажать...
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