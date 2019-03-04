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Rohos Logon Key 4.0
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2.67 из 5, всего оценок - 6
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- Рейтинг программы - 2.67 из 5
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Rohos Logon Key - программа позволяет вам использовать свой USB флэш драйв как ключ для входа в windows. Теперь вам не надо помнить и постоянно набирать свой пароль. При изъятии USB флеш драйва система автоматически заблокируется. Вставили USB ключ - система открыта.
Список функций программы Rohos Logon Key:
- Вход в систему с помощью USB флэш драйв; * Обычный вход по паролю можно запретить;
- Защита в Safe Mode загрузки - не позволяет обойти USB ключ путем загрузки Windows в безопасный режим;
- Аварийный вход - если USB ключ утерян либо пользователь забыл PIN код;
- Ограничение доступа к компьютеру по рабочему времени с блокировкой сеанса;
- При отключении USB ключа срабатывает одно из действий: Авто-блокировка Windows, logoff, hibenate, запуск скринсайвера.
- Поддержка Двух-факторной аутентификации.
- В окне Rohos security (Ctrl+Alt+Del) можно быстро просмотреть кто и с какого компьютера подключился к общим папкам на вашем ПК. Таким образом можно пресеч нежелательный доступ к файлам.
- Полная настройка Windows Logon: фоновая картинка в окне входа в Windows, текст для напоминания, Иконки для учетных записей в окне Windows Logon. Дата и часы.
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Отзывы о программе Rohos Logon Key
AlxSm про Rohos Logon Key 2.4 beta [18-10-2009]
Давно искал решение для ленивых пользователей, чтобы при этом учётная запись имела стойкий пароль. Вполне удовлетворён работой данной программы, но есть и неприятный недочёт. При вставке USB-флешки автовход срабатывает только из экрана учётных записей. То есть если установлен параметр требовать нажатия CTRL+ALT+DEL, то автовход произойдёт только после вставки USB-ключа и нажатия вышеуказанных клавиш. Так же на сработал автовход при вставке ключа при запущеном скринсейвере. Всё это я проверял на Windows Server 2008 R2.
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Tiger про Rohos Logon Key 2.4 beta [20-02-2009]
Да дело не этом что чел баран, дело в том что пароль в Виндовсе обходитса, или его можно обнулить, а с этой прогой только спомощью флешки.
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12 про Rohos Logon Key 2.4 beta [09-02-2009]
Теперь вам не нужну каждый раз вставлять флешку просто запомните пароль остальное за вас сделает винда!!!
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Max961 про Rohos Logon Key 2.4 beta [14-11-2008]
Жалко что она платная!
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AleX про Rohos Logon Key 1.3 [16-12-2005]
блин, дебилизм полнейший... Если человек не в состоянии запомнить пароль на Выньдовс, его нужно долго и упорно лечить в полной изоляции от общества, а не за комп сажать...
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