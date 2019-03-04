Rohos Logon Key 4.0

Описание СКАЧАТЬ ( 12,92 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (5)

Оцените программу!

2.67 из 5, всего оценок - 6 Рейтинг программы - 2.67 из 5

1

2

3

4

5 Rohos Logon Key - программа позволяет вам использовать свой USB флэш драйв как ключ для входа в windows. Теперь вам не надо помнить и постоянно набирать свой пароль. При изъятии USB флеш драйва система автоматически заблокируется. Вставили USB ключ - система открыта. Список функций программы Rohos Logon Key: Вход в систему с помощью USB флэш драйв; * Обычный вход по паролю можно запретить;

Защита в Safe Mode загрузки - не позволяет обойти USB ключ путем загрузки Windows в безопасный режим;

Аварийный вход - если USB ключ утерян либо пользователь забыл PIN код;

Ограничение доступа к компьютеру по рабочему времени с блокировкой сеанса;

При отключении USB ключа срабатывает одно из действий: Авто-блокировка Windows, logoff, hibenate, запуск скринсайвера.

Поддержка Двух-факторной аутентификации.

В окне Rohos security (Ctrl+Alt+Del) можно быстро просмотреть кто и с какого компьютера подключился к общим папкам на вашем ПК. Таким образом можно пресеч нежелательный доступ к файлам.

Полная настройка Windows Logon: фоновая картинка в окне входа в Windows, текст для напоминания, Иконки для учетных записей в окне Windows Logon. Дата и часы.

ТОП-сегодня раздела "Защита данных" VeraCrypt 1.23 VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию Folder Lock 7.7.8 Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и X-Proxy 6.2.0.3 X-Proxy - одно из лучших приложений для анонимного серфинга в сети, получения доступа к запрещенным в Вашей стране сайтам и сохранения безопасности личной информации Anvide Seal Folder 5.30 Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок XSpider 7.8 XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях Active Password Changer 9.0.1 Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует