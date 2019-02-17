FlashBoot - простой в настройке инструмент для создания загрузочных USB-флешек, поддерживающий работу со всеми версиями операционных систем Windows - от XP до 10. Удобство этой программы в том, что она практически не требует от пользователя сложных манипуляций: весь процесс создания загрузочного диска сопровождается пошаговым мастером, так что справиться с функционалом программы сможет и новичок.

Доступно несколько вариантов получения загрузочной флешки:

CD — USB: загрузочная флешка из CD/DVD-диска, а также и из ISO-образа.

Floppy — USB: перенос загрузочной дискеты на флешку.

USB — USB: копирование одной загрузочной флешки на другую.

MiniOS: создание загрузочной флешки DOS и загрузчиков syslinux и GRUB4DOS.

Other: здесь есть возможность форматирования накопителя или же полного стирание данных без возможности восстановления.

Выбрав нужный вариант, переходите на следующий шаг. Далее следуя подсказкам, определяете источник операционки и файловую систему (FAT32, NTFS). На завершающем этапе будет предупреждение о том, что Ваша флешка отформатируется и все данные на ней удалятся. Когда и с этим Вы завершите, начнется непосредственно установка данных на флешку, дождавшись окончания которой, Вы получите готовую к работе загрузочную USB-флешку.