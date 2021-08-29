Радиоточка Плюс для Windows
|Оценка:
|4.30/5 голосов - 56
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|RadioTochki.net
|Категория:
|Радио, TV плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 35 449 | Статистика
|Размер:
|13,03 Мб
|СКАЧАТЬ
Радиоточка Плюс - отличная программа для прослушивания каналов вещания радиостанций с возможностью записи потока на свой компьютер. Просто установите это приложение и получите возможность удобно слушать через интернет-соединение более 700 радиостанций: тут и новостные каналы, и музыкальные радио (поп, релакс, рок, шансон и т.д.), и передачи для детей, и радиоспектакли и многое-многое другое.
Работать с приложением очень легко. Все радиоканалы можно отображать либо в виде списка, либо в виде иконок. Поиск станций удобен - уже по первым введенным символам будут отображаться доступные радио. Самые любимые и часто используемые станции можно добавить в каталог Избранного, и тогда Вы не будете тратить время на их поиск.
Для максимально комфортного прослушивания музыкальных композиций предусмотрен встроенный эквалайзер, с помощью которого Вы настроите звучание на свой вкус и предпочтения. Для быстрого управления плеером можно использовать горячие клавиши - регулировка громкости звука, остановка, случайная станция, поиск, копирование в буфер, запись и др.
Весьма полезная функция - это возможность записи потока на компьютер в формате .mp3. Для этого достаточно при воспроизведении радио нажать на кнопку записи (красный кружочек). Повторный щелчок остановит запись, открыв меню сохранения файла на ПК.
В общем, благодаря Радиоточке Плюс теперь слушать любое радио становится невероятно легко, комфортно и просто.
- Добавлены новые радиостанции.
- Исправлены баги работы с радиостанциями через SSL соединение
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Отзывы о программе Радиоточка Плюс
чскт про Радиоточка Плюс 16.0 [23-04-2019]
как оболочка почти идеальна.вручную редактируйте радиостанции и будет счастье
2 | 2 | Ответить
Динамик 1ГД-40 про Радиоточка Плюс 16.0 [04-02-2019]
Поставьте себе Radiocent и будет вам счастье.
4 | 3 | Ответить
Вася про Радиоточка Плюс 16.0 [23-08-2018]
Полная шляпа! Почти на всех частотах нет сигнала
6 | 2 | Ответить
serj про Радиоточка Плюс 16.0 [26-07-2018]
по сравнению с 2015 - 16 годом -- полный шлак , 80% станций -- нет сигнала , гавно короче стало
3 | 2 | Ответить
Игорь про Радиоточка Плюс 16.0 [05-03-2018]
Отличная программа,но только из за Ваших условий рекламы и записи отказался её скачивать! Зачем мне этот геморрой?
3 | 2 | Ответить