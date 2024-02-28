Retrocam для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 448 | Статистика
Размер:6,37 Мб
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Retrocam скриншот № 1
Retrocam скриншот № 2
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Retrocam скриншот № 4

Retrocam - приложение для всех любителей поэкспериментировать с настройками камеры своего Android-устройства, чтобы получить красивые, необычные и интересные фотографии. Так вот фишка этой программы в том, что Вам практически не нужно ничего настраивать: все эффекты, фильтры, рамки, тени, цветовая коррекция и другие параметры уже реализованы в Retrocam в виде готовых шаблонов. Т.е. просто включив это приложение и установив нужный пресет, Вы можете приступать к фотографированию, не затратив на настройки и 1 минуты.

Если фотография Вам понравилась, то сразу же можно поделиться ей с друзьями по электронной почте, через Bluetooth или SMS/MMS. Кстати, в Retrocam есть переключатель на фронтальную камеру, так что попробуйте сделать еще и красивые селфи. В целом, все просто, легко и понятно - меняйте настройки и добивайтесь наилучшего эффекта для своих фотографий.

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