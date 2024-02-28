Retrocam для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|retrocam.net
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 448 | Статистика
|Размер:
|6,37 Мб
|СКАЧАТЬ
Retrocam - приложение для всех любителей поэкспериментировать с настройками камеры своего Android-устройства, чтобы получить красивые, необычные и интересные фотографии. Так вот фишка этой программы в том, что Вам практически не нужно ничего настраивать: все эффекты, фильтры, рамки, тени, цветовая коррекция и другие параметры уже реализованы в Retrocam в виде готовых шаблонов. Т.е. просто включив это приложение и установив нужный пресет, Вы можете приступать к фотографированию, не затратив на настройки и 1 минуты.
Если фотография Вам понравилась, то сразу же можно поделиться ей с друзьями по электронной почте, через Bluetooth или SMS/MMS. Кстати, в Retrocam есть переключатель на фронтальную камеру, так что попробуйте сделать еще и красивые селфи. В целом, все просто, легко и понятно - меняйте настройки и добивайтесь наилучшего эффекта для своих фотографий.
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Admin
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