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SpyShelter Firewall 11.5
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4.63 из 5, всего оценок - 16
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- Рейтинг программы - 4.63 из 5
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SpyShelter Firewall - двусторонний интернет-брандмауэр. Обеспечивает обнаружение входящих и исходящих сетевых запросов, что позволяет контролировать каждое установленное соединение. Это свойство блокирует попытки хакеров подсоединиться к вашему компьютеру и запрещает доступ в интернет для нежелательных программ.
Особенности программы:
- Комплексная защита приватности
SpyShelter Firewall - это эффективное и простое в использовании приложение, которое поможет вам защитить ваш компьютер от известных и неизвестных вредоносных программ, например, кейлоггеров. SpyShelter Firewall непрерывно следит за всеми уязвимыми местами вашей операционной системы, чтобы гарантировать, что ваша конфиденциальная информация надежно защищена от хищения.
- Инновационная, эксклюзивная технология
Различные модули, интегрированные в ядро SpyShelter, позволяют программе понимать, как работает вредоносное ПО и как оно пытается изменить ваши системные файлы. Эти модули гарантируют, что ваш компьютер защищен от враждебных вторжений, которые нарушают конфиденциальность вашей информации. Это означает, что SpyShelter способен обнаружить и остановить наиболее сложные вредоносные программы 'нулевого дня' даже до того, как анти-вирусные лаборатории найдут способ их обнаружения и устранения.
- Быстрый, надежный и простой в использовании
Благодаря своему уникальному функционалу, SpyShelter Firewall не нуждается в ежедневных обновлениях баз данных и совместим с анти-вирусами и прочими программами безопасности. Быстрый и безопасный алгоритм работы гарантирует очень низкое, практически незаметное потребление системных ресурсов и не влияет на быстродействие вашего компьютера.
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|Что нового в SpyShelter Firewall 11.5?
- Исправление ошибок безопасности
- Незначительные обновления
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Отзывы о программе SpyShelter Firewall
be-be про SpyShelter Firewall 10.7.9 [04-07-2016]
Поставил SpyShelter Firewall 10.8.0 , активировал ,потестил ,не понравилась. Глючит ,работает непонятно как , в общем не вызвала эта программка доверия.
В сравнении с Online Armor Firewall , SpyShelter Firewall показался детским садиком .
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сергей в ответ be-be про SpyShelter Firewall 10.7.9 [07-11-2016]
от него отказались разрабочики , получив за прекращение поддержки хороший откат от "продвиженцев" виндовс 10
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бе-бе-бе про SpyShelter Firewall 10.7.8 [24-06-2016]
SpyShelter Firewall ставить на сетевой сервис 10 бесполезно , он не закроет шпионский трафик-дыры заложенные в самой системе "виндовс" 10 , так как 10-ка сама является трояном.
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Николай про SpyShelter Firewall 10.6.1 [03-01-2016]
Кстати измените описание!У меня данная программа стоит на виндовс 10.И официальный разработчик поддерживает виндовс 10.
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Николай про SpyShelter Firewall 10.6.1 [03-01-2016]
PS.Забыл добавить,что помимо лёгкости у него отличная защита...Хитман про и мбам констатируют отсутствие вирусов....хотя лазию где ток могу.....очень радует обнаружение ПНП-даже жена не умудрилась с такой защитой ничего из нежелательного установить.
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Николай про SpyShelter Firewall 10.6.1 [03-01-2016]
Использую данную программу примерно пол года. Стоит в связке с пандой фри (ради детекта) все известные мне тесты (типа комодо ликтест, антитест и минисекьюрити тест) проходит на отлично!!!! Очень доволен!!!!Лёгкий и не загружающий систему. Один недостаток-ни как не могу с ним запустить игру айон легенд....я не професионал в безопасности и не могу понять,что он там блочит,чтоб в исключения внести.... В общем на время запуска игры я его просто отключаю....панда то остаётся.....тем более знаю,что игра реально не вирусная...
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