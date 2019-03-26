SpyShelter Firewall для Windows

SpyShelter Firewall 11.5

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Описание SpyShelter Firewall 11.5Описание   Скачать SpyShelter Firewall 11.5СКАЧАТЬ (11,11 Мб) Скриншоты SpyShelter Firewall 11.5Скриншоты (13)   Статистика SpyShelter Firewall 11.5Статистика   Отзывы о SpyShelter Firewall 11.5Отзывы (6)  
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4.63 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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SpyShelter Firewall - двусторонний интернет-брандмауэр. Обеспечивает обнаружение входящих и исходящих сетевых запросов, что позволяет контролировать каждое установленное соединение. Это свойство блокирует попытки хакеров подсоединиться к вашему компьютеру и запрещает доступ в интернет для нежелательных программ.

Особенности программы:

  • Комплексная защита приватности

SpyShelter Firewall - это эффективное и простое в использовании приложение, которое поможет вам защитить ваш компьютер от известных и неизвестных вредоносных программ, например, кейлоггеров. SpyShelter Firewall непрерывно следит за всеми уязвимыми местами вашей операционной системы, чтобы гарантировать, что ваша конфиденциальная информация надежно защищена от хищения.

  • Инновационная, эксклюзивная технология

Различные модули, интегрированные в ядро SpyShelter, позволяют программе понимать, как работает вредоносное ПО и как оно пытается изменить ваши системные файлы. Эти модули гарантируют, что ваш компьютер защищен от враждебных вторжений, которые нарушают конфиденциальность вашей информации. Это означает, что SpyShelter способен обнаружить и остановить наиболее сложные вредоносные программы 'нулевого дня' даже до того, как анти-вирусные лаборатории найдут способ их обнаружения и устранения.

  • Быстрый, надежный и простой в использовании

Благодаря своему уникальному функционалу, SpyShelter Firewall не нуждается в ежедневных обновлениях баз данных и совместим с анти-вирусами и прочими программами безопасности. Быстрый и безопасный алгоритм работы гарантирует очень низкое, практически незаметное потребление системных ресурсов и не влияет на быстродействие вашего компьютера.

Что нового в SpyShelter Firewall 11.5?
  • Исправление ошибок безопасности
  • Незначительные обновления
SpyShelter Firewall
SpyShelter Firewall
SpyShelter Firewall
SpyShelter Firewall
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $25
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 538
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls - Антишпионы
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Отзывы о программе SpyShelter Firewall

be-be про SpyShelter Firewall 10.7.9 [04-07-2016]

Поставил SpyShelter Firewall 10.8.0 , активировал ,потестил ,не понравилась. Глючит ,работает непонятно как , в общем не вызвала эта программка доверия.
В сравнении с Online Armor Firewall , SpyShelter Firewall показался детским садиком .
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сергей в ответ be-be про SpyShelter Firewall 10.7.9 [07-11-2016]

от него отказались разрабочики , получив за прекращение поддержки хороший откат от "продвиженцев" виндовс 10
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бе-бе-бе про SpyShelter Firewall 10.7.8 [24-06-2016]

SpyShelter Firewall ставить на сетевой сервис 10 бесполезно , он не закроет шпионский трафик-дыры заложенные в самой системе "виндовс" 10 , так как 10-ка сама является трояном.
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Николай про SpyShelter Firewall 10.6.1 [03-01-2016]

Кстати измените описание!У меня данная программа стоит на виндовс 10.И официальный разработчик поддерживает виндовс 10.
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Николай про SpyShelter Firewall 10.6.1 [03-01-2016]

PS.Забыл добавить,что помимо лёгкости у него отличная защита...Хитман про и мбам констатируют отсутствие вирусов....хотя лазию где ток могу.....очень радует обнаружение ПНП-даже жена не умудрилась с такой защитой ничего из нежелательного установить.
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Николай про SpyShelter Firewall 10.6.1 [03-01-2016]

Использую данную программу примерно пол года. Стоит в связке с пандой фри (ради детекта) все известные мне тесты (типа комодо ликтест, антитест и минисекьюрити тест) проходит на отлично!!!! Очень доволен!!!!Лёгкий и не загружающий систему. Один недостаток-ни как не могу с ним запустить игру айон легенд....я не професионал в безопасности и не могу понять,что он там блочит,чтоб в исключения внести.... В общем на время запуска игры я его просто отключаю....панда то остаётся.....тем более знаю,что игра реально не вирусная...
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