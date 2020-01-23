Google Часы для Android

Google Часы 6.2.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Google Часы 6.2.1 для AndroidОписание   Скачать Google Часы 6.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,86 Мб) Скриншоты Google Часы 6.2.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Google Часы 6.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Часы 6.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Google Часы - удобные и простые в использовании часы для Android-смартфонов и планшетов, которые также включают в себя функции будильника, таймера и секундомера. Присутствует возможность добавлять любимые города на панель «Мировые часы», а также имеется ночной режим. При настройке будильника можно задавать дни, когда он будет срабатывать, выбирать мелодию, включать/отключать повтор, вибросигнал и указывать краткое описание. Можно откладывать или отключать сигнал будильника и напоминания при помощи часов Android Wear.

В настройках приложения можно задавать стиль часов (цифровые или аналоговые), включать отображение часового пояса, устанавливать автовыключение, интервал повтора сигнала, громкость будильника, начало недели, программировать кнопки громкости и пр.

Google Часы
Google Часы
Google Часы
Google Часы
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 961
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

TickTick 4.8.5 для Android

Бесплатное приложение для управления задачами и ведения списка дел. Присутствует встроенный таймер Pomodoro, возможность работы в оффлайн режиме, быстрый набор

ClockSync 1.2.6 для Android

ClockSync - утилита для синхронизации часов Android-смартфона с серверами точного времени в интернете. Поддерживается ручная и автоматическая синхронизация. Утилита

MPM Trial 0.6.5 для Android

MPM Trial - менеджер проектов для Android-смартфонов. Позволяет вести крупные проекты, отслеживать готовность отдельных модулей и этапов. Вы можете создавать задачи

LeaderTask 14.8.2 для Android

Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими сотрудниками просто и надежно. Контролируйте поручения, выполняйте проекты в срок,

Табата Таймер 4.1.0 для Android

Настраиваемый интервальный таймер для абсолютно любых тренировок. Имеется возможность настроить время подготовки, работы, отдыха между сетами, количество циклов и

WorldWideTime 1.5 для Android

WorldWideTime - с помощью этого приложения можно разместить на домашнем экране Android-смартфона виджетов, показывающих время в разных городах мира. Кроме времени,

скачать Adguard

Отзывы о программе Google Часы

Admin

Отзывов о программе Google Часы 6.2.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 