Google Часы

TickTick 4.8.5 для Android
Бесплатное приложение для управления задачами и ведения списка дел. Присутствует встроенный таймер Pomodoro, возможность работы в оффлайн режиме, быстрый набор
ClockSync 1.2.6 для Android
ClockSync - утилита для синхронизации часов Android-смартфона с серверами точного времени в интернете. Поддерживается ручная и автоматическая синхронизация. Утилита
MPM Trial 0.6.5 для Android
MPM Trial - менеджер проектов для Android-смартфонов. Позволяет вести крупные проекты, отслеживать готовность отдельных модулей и этапов. Вы можете создавать задачи
LeaderTask 14.8.2 для Android
Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими сотрудниками просто и надежно. Контролируйте поручения, выполняйте проекты в срок,
Табата Таймер 4.1.0 для Android
Настраиваемый интервальный таймер для абсолютно любых тренировок. Имеется возможность настроить время подготовки, работы, отдыха между сетами, количество циклов и
WorldWideTime 1.5 для Android
WorldWideTime - с помощью этого приложения можно разместить на домашнем экране Android-смартфона виджетов, показывающих время в разных городах мира. Кроме времени,