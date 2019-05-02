|
LeaderTask 14.3 для Android
|
|
|
|Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 2
|
- Рейтинг программы - 4.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
LeaderTask – это простой и удобный сервис для управления делами.
Составляйте список дел на каждый день, распределяйте дела по проектам, разбивайте задачи на подзадачи, устанавливайте напоминания для важных дел, прикрепляйте документы к задачам, поручайте дела друзьям/коллегам и многое другое!
Органайзер ЛидерТаск предназначен для тех, кому нужно «всё и сразу»: задачи, подзадачи, заметки, поручения, проекты, метки, файлы, поиск.
Возможности программы:
- Возможность разбить задачи на подзадачи без ограничения на глубину вложенности. Подзадачи так же можно разбить на еще более мелкие задачи.
- Уникальный механизм «Антизабывание». Он позволяет не забыть о задачах, которые вы должны были сделать вчера и ранее, но не сделали. Механизм переносит просроченные задачи в список задач на сегодня.
- Возможность визуального выделения задач (окраска в произвольный цвет).
- Автономный режим (можно управлять задачами даже без подключения к интернету).
- Поддержка всех систем тайм-менеджмента: GTD, Autofocus, Superfocus, Pomodoro Technique, Do It Tomorrow, Система Стивена Кови и т. д.
- Данные (задачи, заметки, проекты, ...) хранятся в облаке в зашифрованном виде.
|
|Что нового в LeaderTask 14.3 для Android?
- Добавлена возможность установки ПИН-кода на вход программы и возможность входа по отпечатку пальца
- Исправлены ошибки
|
|
ТОП-сегодня раздела "Заметки от руки"
Note Everything 4.2.11 для Android
Note Everything – блокнот с возможностью составлять голосовые заметки, текстовые и нарисованные от руки. Сохраненные заметки можно сортировать по папкам, сохранять
OneNote 16.0.10730.20021 для Android
OneNote – ваша записная книжка сохраняет заметки, поддерживает рукописный ввод и работает на ПК, Mac, Windows Phone, iPhone, iPad, Apple Watch, Android и Android
Дневник Lifestyle 1.4.2 для Android
Уникальный дневник для записи ваших впечатлений, создания списка желаний, заполнения заметок с идеями и пр. Создавайте заметки, фиксируйте важнейшие события вашей
LeaderTask 14.2.3 для Android
Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими сотрудниками просто и надежно. Контролируйте поручения, выполняйте проекты в срок,
ColorNote 3.10.6 для Android
ColorNote - отличный электронный блокнот для Вашего Android-устройства. Здесь Вы сможете легко, быстро и удобно делать важные заметки, устанавливать напоминания,
Wunderlist 3.4.8 для Android
Удобное в работе приложение списков дел для Android-устройств, благодаря которому выполнение повседневных задач становится простым и увлекательным. Присутствует
|
|
|