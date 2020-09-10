Лунный календарь для Android

Лунный календарь 1.8 для Android

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Описание Лунный календарь 1.8 для AndroidОписание   Скачать Лунный календарь 1.8 для AndroidСКАЧАТЬ (29,38 Мб) Скриншоты Лунный календарь 1.8 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Лунный календарь 1.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Лунный календарь 1.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Лунный календарь - бесплатное приложение, которое предлагает пользователю ежедневный лунный календарь. Кроме этого доступно большое количество разнообразной информации: возраст Луны, точное время восхода и захода для Солнца и Луны, знак зодиака, в котором находится светило в заданный момент времени, определение лунного дня на текущий момент времени и по заданной календарной дате, даты начала нового года по Китайскому Лунному и Солнечному календарю, даты для праздника Пасхи и многое другое.

Ключевые особенности программы Лунный календарь:

  • лунный календарь на каждый день;
  • лунные дни, время начала и завершения лунных суток;
  • возраст Луны, точное время восхода и захода для Солнца и Луны;
  • знак зодиака в котором находиться светило в заданный момент времени;
  • фазы Луны, освещенность - видимость Лунного диска;
  • определение лунного дня на текущий момент времени и по заданной календарной дате;
  • ввод координат местоположения вручную;
  • возможность найти свое местоположение на карте;
  • восточные годы;
  • даты начала нового года по Китайскому Лунному и Солнечному календарю;
  • полное название и характеристика для китайского года по Фен-Шуй;
  • даты для праздника Пасхи: Православной (старый и новый стиль), Католической, Иудейской (Песах).
Лунный календарь
Лунный календарь
Лунный календарь
Лунный календарь
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия - Планировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Лунный календарь

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