Star Chart (Звездная карта) 4.2.2 для Android
Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по астрономии, разворачивая на экране мобильного устройства захватывающие
Star Walk 2 2.9.4 для Android
Star Walk 2 – данное приложение позволяет искать и отслеживать звезды, созвездия, кометы, метеоры и другие космические тела. Программа работает по принципу
Сборник Гороскопов 1.0.4 для Android
Сборник Гороскопов - сборник гороскопов, с помощью которых можно узнать черты характеры, присущие людям, родившимся под разными знаками различных гороскопов, найти
Лунный календарь 3.8 для Android
Лунный календарь – фазы луны влияют не только на приливы и отливы, а также на живые организмы. К смене лунного цикла чувствительны растения, животные и даже люди. В
Big Bang AR 1.0 для Android
Отличное приложение для мобильных Android-устройств, которое позволяет в режиме дополненной реальности понаблюдать за ранним развитием Вселенной, стать свидетелем
PlanetariaX 1.4.2 для Android
PlanetariaX - карманный планетарий для ОС Google Android. Показывает положение планет, звезд и созвездий. Определяет местоположение наблюдатели при помощи GPS