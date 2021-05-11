Простой Календарь для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.7 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 154 | Статистика
Размер:6,87 Мб
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Простой Календарь - полностью настраиваемый автономный календарь, который позволяет настроить напоминания о событиях, звуки уведомлений, виджеты календаря и внешний вид приложения. Имеется несколько режимов отображения календаря (дневной, недельный и месячный), просмотр событий, полностью настраиваемые виджеты и многое другое.

Ключевые возможности приложения Простой Календарь:

  • Работает без доступа в Интернет.
  • Открытый исходный код.
  • Полностью настраиваемые виджеты тем и календарей / событий.
  • Мультиязычный интерфейс.
  • Экспорт настроек в файлы .txt для импорта на другое устройство.
  • Поддержка CalDAV для синхронизации событий между устройствами.
  • Дневной, недельный, месячный и годовой виды календаря, а также просмотр событий.
  • Поддержка экспорта и импорта событий через файлы .ics
  • Возможность установить несколько напоминаний о событий, настроить звук и вибрацию.
  • Функция отсрочки напоминания.
  • Легко добавлять праздники, дни рождения, юбилеи и встречи.
  • Настройка событий: время начала, продолжительность, напоминания и т.д.
  • Добавление участников мероприятия для каждого события.
  • Использование как личного, так и рабочего календаря.
  • На выбор напоминание или уведомление по электронной почте для предупреждения о событии.
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