Простой Календарь для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Simple Mobile Tools
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 154 | Статистика
|Размер:
|6,87 Мб
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Простой Календарь - полностью настраиваемый автономный календарь, который позволяет настроить напоминания о событиях, звуки уведомлений, виджеты календаря и внешний вид приложения. Имеется несколько режимов отображения календаря (дневной, недельный и месячный), просмотр событий, полностью настраиваемые виджеты и многое другое.
Ключевые возможности приложения Простой Календарь:
- Работает без доступа в Интернет.
- Открытый исходный код.
- Полностью настраиваемые виджеты тем и календарей / событий.
- Мультиязычный интерфейс.
- Экспорт настроек в файлы .txt для импорта на другое устройство.
- Поддержка CalDAV для синхронизации событий между устройствами.
- Дневной, недельный, месячный и годовой виды календаря, а также просмотр событий.
- Поддержка экспорта и импорта событий через файлы .ics
- Возможность установить несколько напоминаний о событий, настроить звук и вибрацию.
- Функция отсрочки напоминания.
- Легко добавлять праздники, дни рождения, юбилеи и встречи.
- Настройка событий: время начала, продолжительность, напоминания и т.д.
- Добавление участников мероприятия для каждого события.
- Использование как личного, так и рабочего календаря.
- На выбор напоминание или уведомление по электронной почте для предупреждения о событии.
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