CloneApp для Windows

CloneApp 2.11.444

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Описание CloneApp 2.11.444Описание   Скачать CloneApp 2.11.444СКАЧАТЬ (230 Кб) Скриншоты CloneApp 2.11.444Скриншоты (4)   Статистика CloneApp 2.11.444Статистика   Отзывы о CloneApp 2.11.444Отзывы (0)  
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4.34 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.34 из 5
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CloneApp - очень удобное решение для создания резервных копий настроек и профилей самых популярных приложений, что поможет Вам быстро восстановить все их основные параметры при переустановке системы или переносе на другой ПК. Периодически все пользователи сталкиваются в необходимостью установки/переустановки Windows, при этом каждый раз приходится инсталлировать и настраивать по-новой требуемые для работы программы. Этот процесс связан с рутинными операциями и немного утомляет, а если приложений много, то еще и занимает достаточное время.

Специально для таких ситуаций и разработан этого инструмент, который способен создать резервные копии настроек программ для восстановления буквально в один клик. В базе этого приложения уже содержится порядка 140 самых популярных и часто используемых программ (браузеры, медиа проигрыватели, архиваторы, офисные пакеты, загрузчики, почтовые клиенты, графические редакторы и многое другое), и список этот регулярно пополняется.

CloneApp сканирует системный раздел и резервирует каталоги профилей, файлы баз данных, записи реестра и прочие данные, что и позволяет потом быстро восстанавливать настройки приложений при повторной установке. Работать же с этим инструментом очень просто: отмечаете нужные программы в списке (можно также перейти на вкладку "Windows", где собраны только те приложения, которые установлены на ПК), нажимаете на "Start CloneApp" и дожидаетесь сохранения настроек. Кстати, весьма удобно, что CloneApp является портативной программой, и все профили сохраняются в папку, из которой Вы и запускаете само приложение. Разместив инструмент на съемном носителе, Вы сможете восстановить свои настройки на любом нужном Вам ПК - для этого в интерфейсе CloneApp используется кнопочка "Restore".

Более продвинутые пользователи имеют возможность самостоятельно делать бэкапы настроек, что может пригодиться при создании копий тех программ, которых еще нет в базе: нужно указать каталог размещения требуемого приложения и соответствующее ключи в системном реестре.

В целом же, все достаточно просто и удобно: с помощью CloneApp процесс настройки программ и приложений при переустановки или переносе системы станет для Вас комфортной и легкой процедурой, которая займет считанные минуты.

Скриншоты CloneApp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4 001
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
 Программа CloneApp отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе CloneApp

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