Секундомер - простой и удобный секундомер, который продолжает отсчет времени даже после перезагрузки устройства. Еще одной особенностью этого приложения является измерение значений пройденного времени с точностью до миллисекунды, что может пригодиться для сравнения результатов различных спортивных соревнований, например бег на короткие дистанции.

Этот Секундомер поддерживает работу с фиксацией промежуточных результатов (кругов), количество которых ничем не ограничено. Также есть функция паузы, отображение часов и дней, отправка результатов друзьям по электронной почте и другие возможности.

Основные характеристики приложения: