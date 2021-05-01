Секундомер для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 308 | Статистика
Размер:2,93 Мб
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Секундомер скриншот № 1
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Секундомер - простой и удобный секундомер, который продолжает отсчет времени даже после перезагрузки устройства. Еще одной особенностью этого приложения является измерение значений пройденного времени с точностью до миллисекунды, что может пригодиться для сравнения результатов различных спортивных соревнований, например бег на короткие дистанции.

Этот Секундомер поддерживает работу с фиксацией промежуточных результатов (кругов), количество которых ничем не ограничено. Также есть функция паузы, отображение часов и дней, отправка результатов друзьям по электронной почте и другие возможности.

Основные характеристики приложения:

  • можно отмерять неограниченное число кругов,
  • опция паузы при необходимости,
  • кнопки Старт, Пауза и Круг,
  • отображение времени между двумя последними кругами,
  • показываются часы и дни после запуска отсчета времени,
  • позволяет отправлять результаты на e-mail.
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