Секундомер для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Clever Mobile
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 308 | Статистика
|Размер:
|2,93 Мб
|СКАЧАТЬ
Секундомер - простой и удобный секундомер, который продолжает отсчет времени даже после перезагрузки устройства. Еще одной особенностью этого приложения является измерение значений пройденного времени с точностью до миллисекунды, что может пригодиться для сравнения результатов различных спортивных соревнований, например бег на короткие дистанции.
Этот Секундомер поддерживает работу с фиксацией промежуточных результатов (кругов), количество которых ничем не ограничено. Также есть функция паузы, отображение часов и дней, отправка результатов друзьям по электронной почте и другие возможности.
Основные характеристики приложения:
- можно отмерять неограниченное число кругов,
- опция паузы при необходимости,
- кнопки Старт, Пауза и Круг,
- отображение времени между двумя последними кругами,
- показываются часы и дни после запуска отсчета времени,
- позволяет отправлять результаты на e-mail.
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